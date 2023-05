'Sarau do Zé' com poesia, música e arte acontece neste sábado

Para quem gosta de arte e música juntas, o 'Sarau do Zé Geral' acontece neste sábado (27), a partir das 18h30 até às 00h30, na Rua Pasteur, 937. A entrada custa R$ 12,50.

Com 995 edições, o evento oferece poesia, música, encontro e acontecimento. Além de salgados, bebeidas e o "melhor feijão do mundo".

Nas atrações especiais, terá a arte mural no palco durante o show musical da banda Barata Branca, com feat Belletopias. "Teremos arte mural ao vivo durante o show, onde a grande parede do palco estará sendo pintada. Estão todos convidados. Levem amigos e familiares!", disse a organização.

