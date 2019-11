Seletiva da Miss Mato Grosso do Sul já tem três finalistas

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

O concurso Miss Mato Grosso do Sul abriu oficialmente o certame 2020, para as 30 candidatas inscritas, neste sábado (23) na Vita Club. O evento contou com a coordenação de Kátia Pereira e Cleison Honório, e um reforço de Felipe Diniz.

Das 30, 10 foram pré-selecionadas, das quais cinco preencheram os requisitos da banca avaliadora. Amanda Gutierres Andrade, 20 anos, Maria Caroline Dutra Oliveira, 21 anos, Nathiene Naitzki da Silva, 25 anos, Núbia Caroline Medina Montania, 21 anos e Tamires Ketelin Dias Aquino, 24 anos.

As cinco modelos selecionadas pelos jurados sua apresentação pessoal, fotogenia e postura frente às câmeras, oratória e propósito.

A equipe de jurados foi composta pela digital influencer e assessora de novos digitais, Angélica Paiva, a Miss Beleza Negra, Miss Mundo MS e Top 10 versão Miss Universo 2012 Ilda Lando e o blogueiro, criador do Vestidos Para Casar e do evento de moda bridal - VPC Fashion Show, Paulo Victor.

Na parte da manhã, as candidatas foram submetidas a uma sabatina de perguntas, respondendo sobre quem são, o que cada uma faz e o que as inspira a ser uma Miss.

Logo após houve a troca para o traje de banho, para que houvesse uma avaliação física.

Na etapa de fotogenia e postura frente ás câmeras, as modelos tiveram de passar pelas lentes de David Fagundes e por um time de videomakers.

Após todas as provas concluídas, os jurados chegaram a três finalistas, Amanda Gutierres, Maria Caroline e Tamires Ketelin. As finalistas vão disputar a coroa no próximo mês em data e local ainda não definidos.

