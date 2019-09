Sesc comemora 73 anos com show de Patrícia e Adriana

Semana especial no Sesc Morada dos Baís, com apresentação da dupla Patrícia e Adriana, nesta sexta-feira (13), em comemoração aos 73 anos do Sesc, no Brasil.

A comemoração começou aos poucos, na quarta-feira (11), com o Grupo Pegada de Macaco. Na quinta-feira (12), teve tributo ao cantor Raul Seixas, com a banda Moscas de Bar, entoando clássicos do maior roqueiro brasileiro.



Em grande estilo, a dupla Patrícia e Adriana, que começaram suas apresentações na infância, sobem ao palco nesta sexta.. As irmãs levam clássico do novo projeto que lançaram em abril do ano passado, o DVD “A história continua”.



A semana musical se encerra no sábado (14) com apresentação da banda Haiwanna. Conhecida na noite de Campo Grande, com mais de 20 anos de estrada, leva influência das grandes bandas do Rock Nacional dos anos 80. O repertório contará ainda com músicas autorais, as mais conhecidas são “Anjo” e “Era Uma Vez”.



Os shows são abertos ao público e começam sempre às 20 horas.



