Sextou de Carnaval! Confira os bloquinhos e outras atrações deste fim de semana

A época mais esperada do ano chegou com tudo em Campo Grande. O fim de semana será marcado pelas comemorações de Carnaval, e claro que o JD1 listou os principais "rolês" que vão acontecer, começando nesta sexta-feira (17), até domingo (19).

Além dos bloquinhos de rua, vai ter feiras em dois bairros da Capital e diversão para toda a família promovida pelo Sesc Cultura. Confira os eventos:

Camarote Ponto Beats - O primeiro camarote oficial do Carnaval, hein? O valor do ingresso dá direito a um abadá personalizável, com copo e pulseira, e também dá acesso ao espaço do Camarote, no Ponto Bar, durante os cinco dias de festa (17 a 21 de fevereiro). É preciso retirar o abadá, copo e pulseira no Ponto Bar. Será a partir das 17h, na Rua Doutor Temístocles. Entrada: R$ 100 (compre aqui).

Quintal Sesc: edição especial de Carnaval - É uma tarde divertida para toda a família. Vai ter aulão de fit dance com a instrutora Mari Fitdance, contação de histórias com a Trupe Guivara, espetáculo teatral com Anderson Lima; show de forró com o grupo Flor de Pequi; desfile de fantasias e desfile pet; oficina de brinquedos de Carnaval; barraquinhas; food trucks; e muito mais. A partir das 17h, no estacionamento em frente a Riachuelo no piso 1 do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Bloco do Reggae - O bloco que nasceu com Rockers Sound System também fará um Carnaval animado. Começa às 15h, no Monumento Maria Fumaça, localizado na Avenida Calógeras. Entrada é gratuita.

Bloco Farofolia - Mais de 20 atrações estão confirmadas, entre cantores, djs, performistas, misses, dançarinos e drag queens. Será a partir das 17h, na Esplanada Ferroviária. Entrada é gratuita.

Marchinha de Carnaval - O CCI Vovó Ziza realiza o Carnaval da Melhor Idade com muita animação. Será às 13h30, na Rua Joaquim Murtinho, 5160. Entrada é gratuita.

Carnarock Underground - No Name, Katratrofe, Nomads, Darhew, Bravo e Meio se apresentam no Carnaval mais underground da cidade. Começa às 22h, no Barcelona Pub, localizado na Rua José Eduardo Rolim. Entrada: R$ 20.

Esquenta Capivara Blasé - O grupo Koisasamba e Bateria Poderosa da Escola de Samba da Vila Carvalho vão colocar o público prontinho pro carnaval de rua. Começa às 19h, na Rua Eva Lacerda de Farias, 740. Entrada: R$ 10.

Baile das Marchinhas - Estoril abre o Carnaval de clubes com axé, marchinhas, samba e pagode. Começa às 20h30, no Clube Estoril, localizado na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20. Entrada: R$ 20.

SÁBADO

Feira do União - Além de ter gastronomia, plantas, artesanato, cosmético, vai ter matinê para a criançada! Está marcado para às 9h, a feira e 15h a matinê, na Rua Paulo Hideo Katayama, 709. Entrada é gratuita.

Feira da Praça do Peixe - Muito artesanato e vários outros produtos à venda, assim como gastronomia. Acontecerá das 15h às 21h, na Rua Cel. Porto Carrero, 100. Entrada é gratuita.

Oficina para a criançada - A atividade é para os pequenos, a partir de 5 anos, aprenderem a fazer sombrinhas para o Carnaval. É preciso levar os seguintes materiais: 1 pincel largo, tesoura sem ponta e cola branca. Será às 15h, no Sesc Cultura, localizada na Avenida Afonso Pena, 2.270. Entrada é gratuita.

Sesc Folia - Bailinho ao som de marchinhas de Carnaval com a Trupe Guavira. Escolha a sua fantasia e vai! Está marcado para às 16h, na Avenida Afonso Pena, 2.270. Entrada é gratuita.

Cordão Valu - O bloco mais famosos volta às ruas com seu corjeto, charanga do Cordão Valu, Edir Valu, Marta Cel, Jucy Ibanez e Chokito. Será às 16h, na Esplanada Ferroviária. Entrada: gratuita.

Sokafofo - Festa com boate e bloquinho tem line-up com Allan, Jubba, Countt, Pablo Pacheco, Léo Subtil, Gaga Funkeira, Diniz. A partir das 19h, na Rua Dr. Temístocles 112. Entrada: R$ 10.

Esquenta Capivara Blasé - O grupo Koisasamba e Bateria Poderosa da Escola de Samba da Vila Carvalho vão colocar o público prontinho pro carnaval de rua. Será às 19h, na Eva Lacerda de Farias, 740, no bairro Taveirópolis

Entrada: gratuita

Espetáculo O Vil Metal - Teatro do Mundo convida para assistir à comédia O Vil Metal, escrita por Marcos Alexandre, que estará em cena junto a Yago Garcia e Fernanda Kunzler. Começa às 20h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

DOMINGO

Feira Bosque da Paz - Embalados com o ritmo do Carnaval, vai ter muita alegria com apresentações culturais, artesanatos de qualidade, muita comida boa e apresentação de dança do ventre com a Lisa Lima Dance. Será das 9h às 14h, entre as ruas das Folhagesn, Pedro Martins, e Mário de Andrade e Kame Takaiassu. Entrada é gratuita.

Capivara Blasé - Bloco desfila na Rua Esplanada Ferroviária homenageando a cantora Gal Costa, com o cortejo "Tudo é divino maravilhoso". Está marcado para às 15h, na Esplanada Ferroviária. Entrada é gratuita.

Sokafofo - After de Carnaval terá Léo Subtil, Fernanda, Guustax, Pablo Pacheco, Café, Marcos Monteiro e Vaxx. Será às 19h, na Rua Dr. Temístocles 112. Entrada: R$ 10.

