Sextou! Fim de semana tem Rafael Portugal, Rubel e espetáculos na Capital

Sextou com muitos eventos acontecendo na Capital! Neste fim de semana terá o espetáculo do humorista Rafael Portugal, além do show de Rubel no "MS ao Vivo". Terá também muita programação para a criançada no Sesc Cultura, e Espetáculo de Dança "Singulares". Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Quintal Sesc - Mais uma sexta para curtir o Quintal Sesc, espaço que reúne cultura, arte, música e gastronomia ao ar livre. Lá tem também teatros e brincadeiras para as crianças, feirinha com produtos da terra e food trucks. Quem toca nesta sexta é a banda de reggae Sandim. Acontece das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Sesc Seresta - O grupo 'Tapioca Forró' realiza uma Seresta em Campo Grande nesta sexta-feira. O grupo tem experiência no segmento do forró pé-de-serra e trará o melhor do forró para 'rastar' o pé na Seresta. Começa às 18h30, no Átrio Sesc Cultura, localizado na Avenida Afonso Pena, 2.270. Entrada: gratuita.

"Eu comigo mesmo" - O humorista Rafael Portugal, conhecido pelos trabalhos "A Culpa é do Cabral", "Porta dos Fundos" e "CAT BBB", nas edições de 2020 e 2021, do Big Brother Brasil, se apresenta nesta sexta-feira na Capital. Em "Eu comigo mesmo", Rafael conta um pouco das histórias mais engraçadas que aconteceram em sua vida. Está marcado para às 19h, no Teatro Dom Bosco, localizado na Avenida Mato Grosso, 225. Entrada: a partir de R$ 87, pelo site.

Brasil x Bolívia - A Seleção Brasileira vai entrar em campo nesta sexta, e você pode conferir a transmissão no shopping. Será a partir das 20h30, na Praça de alimentação do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Torneio Bosque Top 12 de Tênis de Mesa - Desde agosto até o final do ano, os atletas e amadores do tênis de mesa têm um espaço dedicado ao esporte aqui em Campo Grande! Todas as sextas, sábados e domingos são realizadas partidas com pontuação para o ranking da categoria válidas pela Federação Estadual. O público pode curtir uma prática aberta valendo brindes. Será das 18h às 21h, no 2º piso do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Lançamento do DVD ‘Vozes da Fronteira” - O projeto nasceu por conta da Rota Bioceânica, e tem como objetivo principal levar a música de MS aos países que compõem o trecho, como o Paraguai, Argentina e Chile. Vão tocar no evento: Grupo Vozes, Aurélio Miranda, Carlos Colman, Girsel da Viola, Maria Claudia e Marcos Mendes; Fábio Kaida; Rodrigo Nogueira; e Marcelo Loureiro. Está marcado para às 20h, no Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada: 1 kg de alimento não perecível.

Vem Sambar em Campo Grande - O evento com DJ André Lima, DJ Hassan Bass, Tempero do Samba e Samba Dom tem o objetivo de arrecadar alimentos para famílias carentes e será distribuído pelo Centro Comunitário do Coophavila ll. De acordo com a organização, 60% do valor arrecadado será destinado a compra de alimentos. Começa às 22h, no Centro Comunitário Coophavila ll, localizado na Avenida Marinha, 210. Entrada: A partir de R$ 10, levando 1 kg de alimento não perecível.

Baile dos Safados - No lineup do Baile dos Safados, Letícia Hayanni, Amanda Ka, Ferelli e Pablo Pacheco animam a noite. Além dos DJs, o evento terá a presença de dominatrix Rafa Spears. Na dança Daniel Andrade e Natã Diogo. A festa começa às 00h, na Non, localizada na Rua Pimenta Bueno, 127. Entrada: A partir de R$ 15.

SÁBADO

Sesc Encena Infantil - Os pequenos vão curtir o espetáculo “Batucando Histórias”, com mensagens educativas em forma de brincadeiras, cantigas e humor. Começa às 16h, no Átrio do Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Torneio de Xadrez Blitz - É a programação do Clube Richard Reti, valendo rating da CBX (Confederação Brasileira de Xadrez), LBS (Liga Brasileira de Xadrez) e FIDE (Federação Internacional de Xadrez). Será das 14h às 21h, no 2º piso do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Vitrine Coletiva - A terceira edição da Vitrine Coletiva reunirá 15 brechós expositores e terá garimpos vindos de Brasília - DF. Durante o evento será feito o sorteio com garimpos e um vale compras com qualquer expositor presente. Será das 15 às 20h, na Rua Antônio Correa, 55. Entrada é gratuita.

Roda de Samba Misturô - A tradicional Roda de Samba Misturô acontece no Laricas Cultural neste sabadão, com Isabelle Ramos e Angelique. O evento também terá a participação de Beca Rodrigues e o samba de gafieira ficará por conta de Aline Alfaia e Lai Zucareli. Será a partir das 17h30, no Laricas Cultural, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, 1663. Entrada: R$ 10, até às 21h.

Brava Gente - Diretamente de Santa Catarina, a Festa Brava Gente chega em Campo Grande em mais uma edição com DJ Magão, MurphyDee e Japão e DJ Marco, do projeto Discopédia, trazendo um set 100% em Vinil para comemorar os 50 anos do HipHop Mundial. Começa às 19h, no LA Burgerz, localizado Rua Vitório Zeolla, 76. Entrada: R$ 25, pelo site.

"Singulares - Solos de Danças" - Jackeline Mourão e Ralfler Campagna, bailarinos da Cia Dançurbana experimentam a criação de solos no projeto "Singulares - Solos de Dança". "Talvez seja isso" é um projeto inacabado que atinge a inquietude e curiosidade. O solo é encenado por Jackeline Mourão. Os espetáculos são gratuitos, mas é preciso realizar a reserva. Começa às 19h, na Casa de Ensaio, localizada na Rua Visconde de Taunay, 203. Entrada é gratuita, reservas pelo site.

Soka Fofo - Neste sábado terá a edição da festa Soka Fofo, no lineup da festa, Pablo Pacheco, Diniz e Jubba estão preparados para animar o Kafofo. Começa às 00h, na Rua Doutor Temistócles, 112. Entrada: R$ 30, antecipado e R$40 na hora.

DOMINGO

Feira Afrodescendente - A Feira Afrodescententes Meus Axés reunirá cerca de 60 expositores e tem como intuito fortalecer o empreendedorismo das Casas de Oração de matriz africana e povos de axé. No evento, terá atração de Dança Cigana com a professora Chloe, Cachos e Cacheados, com Rude Nolasco e Movimento Beleza Negra. Será das 9h às 14h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

Rubel - O cantor Rubel se apresenta no "MS ao Vivo" neste domingo. O artista traz a Capital o último trabalho publicado neste ano, 'As Palavras Vol 1 e 2'. Será a partir das 15h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Batalha da Diversidade - A seletiva para o Estadual de MCs na Batalha da Diversidade. A edição é de mulheres e LGBTQIAPN+. A apresentação do evento ficará por conta de Pretista, ainda haverá o pocket show de MC Labrysa e DJ Ladyafroo. A partir das 17h30, no Laricas Cultural. Entrada é gratuita.

Torneio de Xadrez Blitz - É a programação do Clube Richard Reti, valendo rating da CBX (Confederação Brasileira de Xadrez), LBS (Liga Brasileira de Xadrez) e FIDE (Federação Internacional de Xadrez). Será das 14h às 21h, no 2º piso do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Da Puberdade à Menopausa - Angela Dippe, atriz que interpretou a personagem Penélope da série Castelo Rá-Tim-Bum, se apresenta em Campo Grande com a produção teatral "Da Puberdade à Menopausa" e é uma mistura de stand-up comedy e palestra sobre universo feminino, voltada ao público adolescente e adulto. A classificação indicativa é de 14 anos. Começa às 19h30, no Teatro Dom Bosco. Entrada: R$ 95 (inteira), pelo site.

Stand Up - A primeira edição do 'Comédia 5 Estrelas' acontece neste domingo. O elenco escalado para animar a noite é Júnior Manica, Bernardo Manica, Júnior Melga, Giovanna Zottino e Samuel Isidoro. Está marcado para às 20h30, no Hotel Mohave, localizado na Avenida Afonso Pena, 602. Entrada: R$ 25, pelo site.

