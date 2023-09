Sextou! Fim de semana tem show da Melody, feiras e Primavera dos Museus

Sextou na Cidade Morena, e este fim de semana está cheio de eventos na Capital. Tem para todos os gostos e estilos, incluindo a criançada. Confira a Agenda Cultural desta sexta-feira (22), sábado (23) e domingo (24).

SEXTA-FEIRA

4ª Edição Show Pet Brasil - O evento é recheado de atrações pet: expositores, talk pet, feira de adoção, encontro de raças, desfile pet, “gincãona” e park pet. Será das 16h às 22h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Parque da DC Comics - É o último fim de semana da atração com diversos ambientes instagramáveis, interatividade, realidade aumentada dos personagens Liga da Justiça, Jovens Titãs, Batman e Mulher Maravilha. Acontece até às 22h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Quintal Sesc - O tema desta sexta é flashback! Vai ter apresentação do grupo de passinho Bonde do Flashback e do grupo 60+ Violeiros Passageiros do Tempo.Nesta edição vai ter também o “Desfile Florescer”, que celebra a diversidade e promove a autoestima feminina por meio de uma coleção exclusiva de acessórios femininos criada pela artesã Maria Celina Piazza Recena. O Quintal Sesc ainda continua com as atividades recreativas, feirinha de comidas naturais e food trucks. Será das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Festival do Forró do Pantanal - O evento quer unir MS e o Nordeste brasileiro. O festival vai reunir grupos regionais. São eles: Tapioca Forró, Forró Ipê de Serra e Flor de Pequi, todos de Campo Grande, e Forrodiando, de Dourados. Começa às 17h, no Sunset Glowler Station. Entrada: R$ 30,00, os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Primavera dos Museus - Durante a programação da Primavera de Museus, o Museu José Antônio Pereira oferecerá visitas monitoradas por mediadores do museu, que contarão a história do espaço. Fica aberto até às 17h nesta sexta, na Av. Guaicurus. Entrada é gratuita.

Exposição Audiovisual - Para homenagear os 115 anos da imigração japonesa no Brasil, a Associação Okinawa de Campo Grande promove a exposição "O Romance Noroesute Tetsudo e os Okinawanos de Campo Grande". Acontece até às 22h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Encontro na Primavera dos Museus - No sétimo Encontro da Rede de Educadores em Museus, a programação é de feira de artesanato, Mesa Redonda, Noite no Museu e observação do céu noturo, pelo clube de astronomia Carl Sagan. Será das 18h às 21h30, no Museu das Culturas Dom Bosco, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

K-pop Night - Pensado para o público de k-popers da Capital, o evento trará música e atrativos da cultura do pop coreando, com covers de dança. Começa às 18h, no Mr. Hoppy, localizado na Rua Padre João Crippa, 947. Entrada é gratuita.

Labstract - A primeira edição do Labstract acontece nesta sexta-feira, com a batalha experimental de dança em que os oito artistas Sidibi, Kadux, Daniboy, Bgirl Jeizzy, Nelso Oliver, Dudu Calixto, Gabi Palieraqui e Daniel Andrade serão conduzidos pelo DJ Allan Shaba e Quarteto Musim. Começa às 19h, no Átrio do Sesc Cultura, localizado na Av. Afonso Pena, 2.270. Entrada é gratuita.

Semana Farroupilha - A terceira edição da Semana Farroupilha do Cotolengo Sul-Mato-Grossense, trará um festival de gastronomia, música e cultura gaucha neste final de semana. O objetivo do evento é arrecadar fundos para o trabalho de inclusão social. O prato esta sexta é polenta ao molho e animação ficará por conta de Fernando Rique e Banda Fama. Os ingressos devem ser adquiridos na secretária do Cotolengo. A partir das 19h, na Rua Jamil Basmage, 996. Entrada: R$ 25.

Espetáculo Poracê - A Cia Dançaurbana apresenta 'Poracê' na "Temporada Quanto Custa", em três sessões neste final de semana. Do Nheengatu, "Poracê", significa dança indígena de celebração. O espetáculo é sobre a força do conjunto, a celebração de estar em comunidade e os laços com o território. Durante as apresentações, haverá intérprete de libras. Está marcado para às 19h30, na Casa de Ensaio, localizada na Rua Visconde de Taunay, 203. Entrada: gratuita, reservas pelo link.

Desfile Florescer - Para promover a diversidade feminina e arrecadar fundos para a Cufa (Central Única de Favelas), o desfile celebrará a autoestima feminina com a apresentação de uma coleção de acessórios produzidos pela artesã Maria Celina Piazza Racena. Começa às 19h30, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Melody - A cantora Melody se apresenta pela primeira vez em Campo Grande. O repertório da cantora, com mais de 256 milhões de visualizações no Youtube, será composto com os hits "Pipoco", "Love, Love", "Barbie de Chapéu", "Assalto Perigoso" e vários outros. A partir das 22h, na Valley CG. Entrada é a partir de R$ 80.

SÁBADO

Feijoada do Laricas - Além do almoço delicioso, que acompanha, arroz, couve refogada, farofa e laranja, o cantor Beca Rodrigues vai animar todo mundo. Se pedir antecipadamente o prato, ganha sobremesa, hein? Brigadeiro branco. A partir das 11h, no Laricas Cultural, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 1.663. Valor: R$ 35. Contato: (67) 98151-5511

4ª Edição Show Pet Brasil - O evento é recheado de atrações pet: expositores, talk pet, feira de adoção, encontro de raças, desfile pet, “gincãona” e park pet.Será das 16h às 22h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Show de Paolla - A cantora e compositora promete um show animado com muito pop e dança para comemorar a Semana Estadual da Juventude! Será às 19h30, na Praça do Rádio. Entrada é gratuita.

Feijoada Drive Thru - A 4ª edição da Feijoada Drive Thru acontece neste fim de semana, com objetivo de arrecadar recursos para a Fundação Rotária que desenvolve projetos voltados para a comunidade. Cada marmitex terá feijoada, arroz, torresmo, couve, farofa e laranja. Será no Restaurante Lagoa, localizado na Rua 25 de Dezembro, 73. Convite: R$ 55.

Museu de portas abertas - Na Primavera dos Museus e em virtude do início da Primavera, o museu das Culturas Dom Bosco terá entrada gratuita para todos os públicos. Será das 14h às 17h30, no Museu das Culturas Dom Bosco, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Oficina e Sesc Encena - Para a criançada se divertir no sabadão, a programação é de oficina sobre desenhos tridimensionais. É preciso levar tesoura sem ponta, cola branca, pincel largo, canetinhas hidrocolor e lápis de cor para participar da atividade. A oficina é para crianças a partir de 5 anos, acompanhadas de um responsável. No Sesc Encena, a Trupe Guavira apresenta "A jornada de Gil". A partir das 15h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Maneva - A banda de reaggae Maneva, formada em 2005, realiza o show no Luau da Rádio Paulista, e traz os sucessos "Luz que me traz paz", "Lembranças", "O destino não quis", e várias outras que somam mais de 1,5 bilhão de streams. Começa às 18h, na Arena Sunset, na Av. Três Barras, 1.145. Entrada: a partir de R$ 60, pelo link.

Espetáculo Poracê - A Cia Dançaurbana apresenta 'Poracê' na "Temporada Quanto Custa". Do Nheengatu, "Poracê", significa dança indígena de celebração. O espetáculo é sobre a força do conjunto, a celebração de estar em comunidade e os laços com o território. Durante a apresentação, haverá intérprete de libras. Começa às 19h30, na Casa de Ensaio. Entrada é gratuita, reservas pelo link.

SECO - Em comemoração aos 20 anos de Fulano di Tal, o grupo apresenta o espetáculo cênico colaborativo "SECO", em que dois atores entram em cena como interpretes de si mesmo e do outro, discutem afetos, dores, alegrias, passam pelo amor, ódio e pela guerra. A classificação é de 16 anos. Está marcado para às 19h30, no Fulano di Tal, localizado na Rua Rui Barbosa, 3.099. Entrada: R$ 40, na hora e R$ 20, antecipado, ingressos pelo whatsapp (67) 98129-7263.

Funkadão - A edição especial com uma das maiores drags funkeiras do Brasil: Kaya Conky estará no palco, prometendo um show inesquecível, na Funkadão. Kaya ganhou notoriedade nacional no ano de 2016, com o hit "E Aí Bebê". No lineup, Christopher, Gustavo Freitas, Gaga Funkeira e Pablo Pacheco. Começa às 23h, na Non, Rua Pimenta Bueno, 127. Entrada: R$ 40, pelo link.

DOMINGO

Parque da DC Comics - É o último fim de semana da atração com diversos ambientes instagramáveis, interatividade, realidade aumentada dos personagens Liga da Justiça, Jovens Titãs, Batman e Mulher Maravilha. Será das 12h às 20h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Semana Farroupilha do Cotolengo - A 3ª Edição da Semana Farroupilha do Cotolengo Sul-Mato-Grossense, trará um festival de gastronomia, música e cultura gaucha neste final de semana. O objetivo do evento é arrecadar fundos para o trabalho de inclusão social. O prato do domingão é costela no "fogo de chão". A animação será feita por Edson Douglas e Trio Violada. A partir das 11h30, na Rua Jamil Basmage, 996. Entrada: R$ 55.

Feira Mixturô - Em mais uma edição, a feira de empreendedorismo e economia criativa Mixturô trará muita gastronomia, artesanato e empreendedorismo. O evento terá 400 expositores, música ao vivo, bingo em prol da causa animal e feirinha de adoção de pets. Será das 16h às 21h, na Praça do Rádio Clube. Entrada é gratuita.

Baile e Desfile - O segundo encontro "Nossas Vozes", acontece neste domingo com baile e desfile da moda indígena. O evento tem como objetivo reunir e mostrar o protagonismo da identidade negra, indígena e amarela. No desfile as modelos estarão vestindo as marcas Pele Preta, Ayele Tissu, Ateliê Terena e Touche. DJ Lady Afro e May Big House animarão a festa. Começa às 19h, no Capivas, localizado na Rua Pedro Celestino, 1.079. Entrada é gratuita até às 19h.

Espetáculo Poracê - A Cia Dançaurbana apresenta 'Poracê' na "Temporada Quanto Custa". Do Nheengatu, "Poracê", significa dança indígena de celebração. O espetáculo é sobre a força do conjunto, a celebração de estar em comunidade e os laços com o território. Durante a apresentação haverá intérprete de libras e audiodescrição. Está marcado para às 19h30, na Casa de Ensaio, localizada na Rua Visconde de Taunay, 203. Entrada é gratuita, reservas pelo link.

SECO - Em comemoração aos 20 anos de Fulano di Tal, o grupo apresenta o espetáculo cênico colaborativo "SECO", em que dois atores entram em cena como interpretes de si mesmo e do outro, discutem afetos, dores, alegrias, passam pelo amor, ódio e pela guerra. A classificação é de 16 anos. Começa às 19h30, no Fulano di Tal. Entrada: R$ 40, na hora e R$ 20, antecipado, ingressos pelo whatsapp (67) 98129-7263.

