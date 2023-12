Sextou! Fim de semana tem shows da Pitty, Jonavo e Ana Vilela, e feiras na Capital

Um dos últimos finais de semana do ano chegou, e tem muito evento em Campo Grande. Tem show da cantora Pitty, Jonavo e Ana Vilela na Cidade do Natal, espetáculos de teatro, feiras de brechós, Churrasco Dançante, 1° Grito de Carnaval e muito mais. Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Quintal Sesc - A edição de Natal continua com a apresentação do grupo de dança “DSOULDANCE”, espetáculo natalino e show da cantora Beca Rodrigues. O espaço ainda tem atividades recreativas para a molecada. Será das 17h às 21h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

1ª Feira Amigos + We Collab - São mais de 40 expositores e atrações culturais. Será das 18h às 22h, na Rua João Maluf, 297. Entrada é gratuita.

André Stábile e Leandro Perez - Uma noite de celebração à música, com um show totalmente autoral destes dois grandes artistas do MS. A partir das 18h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Dom Lustosa, 214.

Jonavo e Ana Vilela - Em uma das celebrações de final de ano, na Cidade Morena, Jonavo e Ana Vilela realizam show da turnê "Revoada Acústica". A partir das 19h, na Cidade Morena, no Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Encontro de Corais Natalinos - Encerrando o calendário anual de atividades da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, seis corais de Campo Grande se apresentam sob a coordenação do acadêmico Amério Calheiros. Começa às 19h, na Sede da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, localizada na Rua 14 de Julho, 4653. Entrada é gratuita.

Concerto da Camerata Madeiras Dedilhadas - Abrindo a temporada do projeto Catedral Erudita, a Camerata Madeiras Dedilhadas e o coro do Projeto Coral Infantojuvenil da UFMS se apresentam na Paróquia São José. O repertório do concerto inclui os clássicos natalinos, como Gloria a Deus nas Alturas e Noite Feliz. Além de um repertório com obras mais clássicas como "Aleluia" e "Laudate Dominum". Começa às 19h, na Paróquia São José. Entrada é gratuita.

Espetáculo "O Bem-Amado" - Durante o final de semana, o grupo de teatro Fulano Di Tal apresenta o espetáculo O Bem-Amado, de Dias Gomes. A peça traz a história de Odorico Paraguaçu, que tem como principal meta de governo da cidade de Sucupira do Sul a inauguração de um cemitério municipal. Começa às 20h, na Rui Barbosa, 3099. Entrada é gratuita, reserva pelo Whatsapp (67) 98129-7263.

Sexta Super - A banda Nova Era se apresenta no Clube Estoril. Sócios não pagam. Está marcado para às 20h, no Clube Estoril. Convite: R$ 30, sócios não pagam.

Flashsolidário - Iniciando a comemoração dos 100 anos de Rádio Clube, com eventos solidários, nesta sexta-feira a ação é em conjunto com a ONG Amigos do Jacaré e Lions Clube Pantanal, que está em fase de criação. A animação da festa ficará por conta do DJ Marcello Cavallero. Será das 22h às 3h, no Rádio Clube Cidade, localizado na Rua Padre João Crippa, 1.280. Entrada: R$ 30.

SÁBADO

Encontro de Brechós - Serão 21 brechós reunidos na Plataforma Cultural, com peças a partir de R$ 10. Será das 8h às 16h, na Plataforma Cultural, localizada na Avenida Calógeras, 3.015. Entrada é gratuita.

Campeonato de Skate - Em comemoração aos quatro anos de Pantaneiras Skate Girls haverá um grande campeonato de skate no Horto Florestal. Com oficina de trança e customização de lixas, sorteio de aulas de skate para meninas e feirinha com stands. As categorias serão disputadas em feminino mirim, iniciante, amador. No masculino serão game of skate mirim, iniciante e back trick amador. Para participar do campeonato é preciso se inscrever pelo site. Será das 8h às 19h, na Arena do Horto Florestal. Entrada é gratuita.

Orquestra Fraternidade Sem Fronteiras - Alunos da Orquestra Fraternidade Sem Fronteiras se apresentam junto com seus professores no Espaço Cultural Chico Xavier da papelaria Arquitécnica. Será das 10h às 11h, na Rua Dom Aquino, 431. Entrada é gratuita.

Workshop de Natal - Para quem quiser aprender como fazer biscuit, guirlanda e sacola de presente haverá workshops de Natal no Norte Sul Plaza. A programação se inicia às 11h, com Eliana Miyuki Imanaga ensinando a fazer biscuit. Às 14h30, é hora de aprender a fazer guirlanda com Ântonia Gonçalves. Com Zilda Regina Lubas, às 18h, será realizado o workshop de sacola de presente. A partir das 11h, no Shopping Norte Sul Plaza. Inscrição: 2 kg de alimentos não perecíveis.

Espaço Sesc - Haverá muita diversão no Espaço Sesc com atividades recreativas, no sábado, a programação se inicia às 14h com Dia da Fantasia, às 15h será realizada uma oficina de Natal e às 19h a programação é de jogos de tabuleiro, videogame e recreação. A partir das 14h, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Festa Natalina - Na festa natalina da Hámor com Bourbon Café haverá discotecagem com Samambaia, cerâmica com peças natalinas, Capivara Mistica e Repeat Brechó com a exposição de peças infantis e vintages. Será às 15h, no Bourbon Café, localizado na Rua 25 de Dezembro, 1089 - CASA 03. Entrada é gratuita.

Cidade do Natal - O espaço dedicado a tantos eventos culturais está recheado de atrações natalinas para toda a família. Tem roda gigante, casa do Papai Noel, shows musicais, praça de alimentação e muito mais. Neste sábado, Matu Miranda fará show! Acontece das 17h às 21h, na Cidade do Natal. Entrada é gratuita.

Feira Vintage - Com garimpos exclusivos da Europa e lançamento de coleção de tênis, acontece neste sábado a Feira Vintage. Haverá ainda food trucks, venda de vinis, chopp artesanal e samba ao vivo. Será das 17h às 21h, na Travessa General Wolgrand, 74. Entrada é gratuita.

Feira de Teatro - Em edição especial de Natal, a Feira de Teatro traz aos palcos Marta Cel com Ton Alves, Begèt de Lucena com Julio Queiroz, Banda Oh-Pill e Coral IFMS. Ainda haverá expositores de cerâmica, acessórios, arte, moda, cosméticos e muitos outros. Será às 17h, na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Pitty - Depois de 15 anos, a cantora Pitty desembarca em Campo Grande para um super show. A apresentação faz parte da turnê ACNXX, em comemoração aos 20 anos de carreira da baiana. Começa às 20h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$ 130, pelo site.

Espetáculo "O Bem-Amado" - Durante o final de semana, o grupo de teatro Fulano Di Tal apresenta o espetáculo O Bem-Amado, de Dias Gomes. A peça traz a história de Odorico Paraguaçu, que tem como principal meta de governo da cidade de Sucupira do Sul a inauguração de um cemitério municipal. Está marcado para às 20h, na Rui Barbosa, 3099. Entrada é gratuita, reserva pelo Whatsapp (67) 98129-7263.

DOMINGO

Feira Bosque da Paz - O tema desta edição é Natal! As crianças irão se divertir com Papai Noel e bonecos de pernas de pau. A feira contará ainda com dois palcos, pois terão ainda coral, orquestra infantil de violinos, shows de forró, de MPB e concurso pet natalino. Quem puder levar uma ração para doar, será muito legal! E é claro que as barraquinhas de artesanato e gastronomia estarão por lá. Será das 9h às 15h, na Rua Kame Takayassu com rua das Folhagens. Entrada é gratuita.

Churrasco Dançante - A última edição do Churrasco Dançante ocorre neste domingo. Sobem ao palco grupo Laço de Ouro, Michele Dutra e muito mais. É preciso levar pratos e talheres. A partir das 11h, no Clube Estoril. Convite: a partir de R$ 40.

Workshop de Natal - Para quem quer aprender a fazer guirlanda, biscuit e sacolas de presente haverá diversas oficinas no Shopping Norte Sul Plaza. A programação se inicia às 11h com Bia Barros ensinando como montar guirlanda, às 14h30 haverá oficina de biscuit com Lourdes Pedron. Às 18h, a oficina é de sacola de presente com Ana Maria Cesário. A partir das 11h, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada: 2 kg de alimentos não perecíveis.

Concurso Pet de Natal - Durante o Natal Mágico do Bosque haverá o concurso pet de Natal, com objetivo de arrecadar ração para protetoras em situação de vulnerabilidade. A competição terá quatro categorias de melhor fantasia, sendo de natal, menor cão, maior cão e miss ou mister simpatia. Será das 13h às 14h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc - Haverá muita diversão no Espaço Sesc com atividades recreativas, no domingo, a programação se inicia às 14h com Dia da Fantasia, às 16h será realizada uma Festa do Pijama. A partir de 14h, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Cidade do Natal - O espaço dedicado a tantos eventos culturais está recheado de atrações natalinas para toda a família. Tem roda gigante, casa do Papai Noel, shows musicais, praça de alimentação e muito mais. Neste sábado, Matu Miranda fará show! Acontece das 17h às 21h, na Cidade do Natal. Entrada é gratuita.

Espetáculo "O Bem-Amado" - Durante o final de semana, o grupo de teatro Fulano Di Tal apresenta o espetáculo O Bem-Amado, de Dias Gomes. A peça traz a história de Odorico Paraguaçu, que tem como principal meta de governo da cidade de Sucupira do Sul a inauguração de um cemitério municipal. Será às 20h, na Rua Rui Barbosa, 3099. Entrada é gratuita, reserva pelo Whatsapp (67) 98129-7263.

1° Grito Carnaval - Neste domingo haverá o primeiro grito de Carnaval do bloco Carnavadia. No Lineup Ladyafroo, Samanta Blossom, Dani X, Fábio Jara e Renê. Será às 18h, no Ponto Bar, localizado na Rua Temistócles, 103. Entrada é gratuita até às 20h.

