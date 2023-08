Sextou! Fim de semana tem Tardezinha, show de humor e brechós na Capital

Sextou, bebê! Fim de semana chegou com pagodinho, espetáculos, intervenções, show de humor, feiras de brechós e artesanato. No sábado, os fãs de rock vão bater cabeça ao som de tributos às bandas Aerosmith e AC/DC. Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Quintal do Sesc - O projeto retorna ao horário normal, com recreação e brincadeiras com o grupo Brinquemania, além de ofícina de desenhos para a criançada. Além disso, Maninho Gomes chega com show musical. A partir das 17h30, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Sexta do Humor - Para alegrar o início do final de semana, Samuel Isidoro, Alex Zazyki, Fred Oshiro, Vinícius Matos, Junior Manica, Yuri Tavares se apresentam no clube de comédia, Cegê Comedy. Começa às 20h, na Rua Cadênio, 55. Entrada: R$ 10, reservas pelo telefone (67) 98146-5462.

Espetáculo Fruto - O bailarino João Dias encena o espetáculo "Fruto", um solo de dança sobre relações maternas e paternas, criado a partir da ligação emocional e psicológica com seus pais e consigo mesmo. O espetáculo é cheio de memórias afetivas, e a classificação é de 12 anos. João Dias integra o Circuito Plataforma-se, uma mostra de obras cênicas, de danças e performances, em espaços urbanos e alternativas. Está marcado para às 19h30, na Casa de Ensaio, localizada na Rua Visconde de Taunay, 203. Entrada é gratuita.

SÁBADO

Feijoada Beneficente - Amigos resolveram se unir para custear o tratamento de Patricia Malgareff, diagnosticada com câncer. No sábado, servem feijoada completa, com arroz, farofa, couve refogada, torresmo e laranja. A partir de 12h, na Rua Antônio Salema, 265. Entrada: R$ 45,00.

"Reclame o seu amor aqui" - O poeta e escritor Febraro de Oliveira apresenta "Reclame seu amor aqui" e propõe uma revisitação histórica em praças públicas, ruas e casas. A partir da música "Melodia Sentimental", de Heitor Villa-Lobos, cantarolada pelo performer, ele perpassa lugares com o cavalete com o mesmo nome da apresentação. Começa às 9h30, na Praça Ary Coelho. Entrada é gratuita.

Feijú do Barzin - Sábado é dia de feijoada e música no Barzin. Toniquinho da Viola se apresenta ao vivo, a partir de 12h30. A Feijú será servida das 11h às 15h. Terá happy hour de cerveja até às 13h30, e de Chopp a partir das 14h. Começa às 11h, no Barzin Carandá, localizado na Rua Vitório Zeola, 909. Entrada é gratuita.

Espaço Sesc - Em duas sessões, Nano Elânio se apresenta no Espaço Sesc, com muita interação e musicalidade. Nano usa violão, pandeiro e outras brincadeiras cantadas. Será às 15h e 16h30, no Shopping Norte Sul. Entrada é gratuita.

Leitura de Livro - O terceiro encontro para leitura integral de livros traz a obra "Paixão Simples", da autora Annie Ernaux. Na obra, a autora conta sobre o estado de "enamoramento" que viveu com homem casado. A leitura da obra será feita por Febraro de Oliveira, Isabê e Rosana Zanelatto. A partir das 16h, na Casa de Ensaio. Entrada é gratuita.

Quintal do Sesc - O projeto retorna ao horário normal, com recreação e brincadeiras com o grupo Brinquemania, além de ofícina de desenhos para a criançada. Além disso, Maninho Gomes chega com show musical. Começa às 17h30, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Procedimento #6 - Os artistas Jackeline Mourão e Reginaldo Borges apresentam a performance Procedimento #6, em que uma mulher se coloca em cena, e se desafia em uma jornada por lugares desconhecidos. Através de recortes de vídeos, sonoplastias e samples, os artistas integram a tecnologia e a performance, em que corpo e tecnologia se misturam na cena ao vivo. Começa às 19h30, na Casa de Ensaio. Entrada é gratuita.

Roda de Samba Misturô - Sábado é dia de roda de samba no Laricas Cultural! Isa Ramos e Ariadne animam a noite. Além disso, Berbela Mortis fará uma intervenção no evento. A partir das 17h30, no Laricas Cultural, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 1.663. Entrada: R$ 10.

Tributos Aerosmith e AC/DC - Os dois tributos, ao vivo, das bandas Aerosmith e AC/DC prometem emocionar os fãs do rock internacional. Abrindo a noite, a banda Kemp retorna aos palcos para homenagear a banda norte-americana Aerossmith. Em seguida, a energia toma conta do palco com o tributo ao AC/DC. A partir das 18h30, no Sunset Growler Station, localizado na Avenida Afonso Pena, 5668. Entrada: R$ 45.

Tardizinha - Criado em Mato Grosso do Sul, onde passou a maior parte da sua infância, o sambista Thiaguinho volta a Campo Grande para mais uma edição do 'Tardezinha', neste sábado no shopping Bosque dos Ipês. A edição 2023 do projeto segue rodando o Brasil na maior turnê do país no ano. Além das duas apresentações no exterior, Miami e Lisboa, o evento passa por 25 cidades brasileiras. Os portões abrem às 14h. Compre aqui.

DOMINGO

Feira de Garagem - A terceira edição da Feira de Garagem acontece nesse domingo, e conta com 28 expositores distribuídos nas áreas de gastronomia, acessórios, papelaria, arte, bordado, crochê e cosméticos. Será das 9h às 14h, na Rua Resedá, 557. Entrada é gratuita.

Feira Cultural da Arena - A 8° edição da Feira Cultural da arena terá 60 expositores com produtos e marcas autorais, nas áreas de gastronomia, empório, moda, decoração, bem-estar, acessórios, pets, arte e papelaria. Além disso, a banda Brisa do Mato animará o ambiente à partir das 16h30. Em seguida, Chicão Castro e banda assume o palco, às 18h30. O evento começa às 16h, na Rua Marques do Lavradio, 399. Entrada é gratuita.

Almoço dançante - O almoço beneficente em prol do Karatê do Clube Estoril terá o tradicional bobó de galinha no cardápio. O bobó vem acompanhado de arroz, salada e batata palha, e o consumo deve ser feito apenas no local. É preciso levar pratos e talheres, e as crianças de até 8 anos não pagam. A playlist do almoço será embalada pelo Flash Back. Começa às 11h, na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20. Entrada: R$ 35.

Samba e Pagode - No Shopping Bosque dos Ipês o domingo será de samba e pagode, com chopp gelado. O happy hour, com música ao vivo, começa a partir de 13h, e Roberinho Meneses e Toniquinho se apresentam. Começa às 13h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Garimpasso - Com 20 brechós participantes, domingo é dia de mais uma edição da feira de brechós Garimpasso. A feira promete roupas de todos os tamanhos, com muito estilo para fortalecer a moda sustentável da Capital. Para garimpar é preciso levar a própria sacola. Além da feira, o DJ Chico animará o ambiente, terá também venda de plantas, hambúrgueres, chopp, salgados e cafés. Será das 15h às 20h, na Travessa Mirassol, 129. Entrada é gratuita.

