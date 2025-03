Sextou! Fim de semana tem teatro, feiras e pagode em Campo Grande

Campo Grande tem diversas atrações para este fim de semana. Tem sessão teatral de comédia Hermanoteu na Terra de Godah, tem festa de flashback, Feira Bosque da Paz e muito mais. Confira a Agenda Cultural do JD1.

SEXTA-FEIRA

A voz delas - Em especial ao mês das mulheres, O Capivaras realiza um show com Beca Rodrigues e convidadas cantando sucessos de intérpretes mulheres do Brasil. Começa às 17h, na Cervejaria Capivas. Entrada: portaria R$ 10,00.

Exibição do curta metragem “Corre” - Com Jackeline Mourão e Reginaldo Borges, o roteiro do curta metragem é baseado na correria feminina diária, todos os obstáculos, preconceitos, agressões, objetificação do corpo, julgamentos que vem de todos os lados. Começa às 19h, no Sesc Teatro Prosa. Entrada é gratuita, ingressos pelo site.

Na batidaz - Sextou com pop e funk dominando a pista na Dazaclub. Começa às 19h, na Daza Club. Entrada: a partir de R$ 15,00 ingressos pelo site.

Noite 1980 - Noite de flashback com Franz e JS Orquestra no Blues Bar. Começa às 20h, no Blues bar. Entrada: a partir de R$ 20,00.

Ácido e Mágico: O show do João - Descrito como uma noite de ilusão e humor de qualidade duvidosa. A partir das 20h30, no Café Mostarda. Entrada: a partir de R$ 20,00 ingressos pelo site.

SÁBADO

Vem garimpar - Com mais de 3.000 peças disponíveis com preços acessíveis, a primeira edição do "Vem garimpar" marca 10 anos do Coletivo de Brechós. Será das 8h às 15h, no Teatro de Arena Horto Florestal. Entrada é gratuita.

Feira Coletivo de mulheres empreendedoras - Aos terceiros sábados do mês, ocorre a feira que envolve moda, artesanato, gastronomia e cultura, em especial a comemoração ao mês das Mulheres. Será das 9h às 14h, na Praça do Rádio. Entrada é gratuita.

Só moda boa - Kaio & Gabriel e Danilo e Dani animam o sábado só com moda boa. No Parque de Exposições Laucídio Coelho. Entrada: a partir de R$ 60,00 ingressos pelo site.

St Patrick’sDay Canalhas - Rock na veia com Dona Zika, Coquetel Blue e Walkíria no bar Canalhas. Começa às 16h, no Canalhas, localizado na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada: a partir de R$ 20,00 pelo site.

O baile todo - Tradicional baile funk do Capivaras, com funk dos anos 2000 com DJ Depieri e TGB. A partir das 17h, na Cervejaria Capivas. Entrada é gratuita.

Vem que tem pagode - Pagode de sábado em sua 3º edição, no som Made in Samba e DJ Damasio garantindo o ritmo da noite. Começa às 17h30, no Don Menegazzo. Entrada: a partir de R$ 30,00 pelo site.

Paredão mete marcha - Paredão da DJ Gaga Funkeira e os DJs Laura Bittar, Barretinho e Jubba, edição mete marcha. Começa às 18h, no Non Stop Club. Entrada: a partir de R$ 10,00 pelo site.

Projeto Millenials na Lupland - Os hits do pop rock anos 2000 anima o projeto millenials. Arthur Rostey, Bortoti e JayJenner se reúnem no palco pra trazer toda a nostalgia dos sucessos. Começa às 18h, no Lupland Biergarten. Entrada: a partir de R$ 40,00 pelo site.

Show “Angra – Temple Of Shadows 20th Anniversary Tour” – Celebrando duas décadas do icônico álbum Temple of Shadows, a banda brasileira de power metal Angra chega a Campo Grande com uma apresentação especial. O evento também conta com shows de abertura das bandas Shadow Legacy, MindEvil e participação de Giovana Juno. Começa às 18h, no Clube Estoril. Entrada: a partir de R$ 110 pelo site.

Feira no São Bento - Com diversos expositores de artesanato, cosméticos e moda sustentável, a feira é realizada pelo Projeto Bazar Resgates. Esta edição traz Lucas Viola, Giva e Eduardo e Isa de Souza para animar o evento. Será das 18h às 22h, na Praça República do Líbano, localizada na Avenida Primeiro de Maio, 400-498. Entrada é gratuita.

Hermanoteu na Terra de Godah - Da Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo, o espetáculo é uma sátira aos filmes sobre o Antigo Testamento e traz a narrativa de personagens históricos e eventos bíblicos. A partir das 19h30, no Teatro Dom Bosco, localizado na Avenida Mato Grosso, 225. Entrada: A partir de R$ 40,00 ingressos pelo site.

Wormz - Para os apaixonados por rock, o cover de Slipknot agita o Blues Bar. A partir das 20h, no Blues bar. Entrada: a partir de R$ 40,00 pelo site.

SadGirls - Esse é especial para os fãs de Lana Del Rey, BillieEilish e Taylor Swift. As rainhas do pop vão animar o Mirante Pub. Começa às 22h, no Mirante Pub. Entrada: a partir de R$ 30,00 pelo site.

Amanut - Para quem curte eletrônica, o evento traz VH, Green, C4ke e Terraza em sua Line-up. A partir das 23h30, no Quokka Bar-Becue, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3640. Entrada: a partir de R$ 20,00 pelo site.

DOMINGO

Feira Bosque da paz - Nesta edição especial “Meu MS”, o evento celebra a cultura e história de Mato Grosso do Sul. Será das 9h às 15h, na Praça Bosque da Paz. Entrada é gratuita.

Esquenta Pantaroots - O grupo de forró Nosso xote e DJ Ariel fecham o fim de semana com chave de ouro. A partir das 17h, na Cervejaria Capivas. Entrada: portaria R$ 10,00.

Flávio Andradde - No novo show “Que rolê foi esse?”, o comediante embarca em uma viagem pelos rolês aleatórios da vida. A partir das 18h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada: a partir de R$ 45,00 pelo site.

