Sextou na Capital tem Pantalhaços, Samba no Vexame e Festival do Hambúrguer

Saiba Mais Fim de Semana Feriadão tem Festival de Hambúrguer, Feira Explosão e cinema ao ar livre

Veja o que fazer em Campo Grande nesta sexta-feira (31). Confira a Agenda Cultural do JD1!

SEXTA-FEIRA

Pantalhaços - A Mostra de Palhaços do Pantanal terá oficina de "Partitura Física para Palhaços – A Descoberta do Corpo Cômico", com classificação indicativa de 20 anos, mesa redonda sobre "O fazer artístico pós-pandemia e nos novos tempos", espetáculo "Kombinando com o Cerrado", "Palhasseata". Nos palcos do teatro Aracy Balabanian, a palhaça Maku Fanchulini, de Buenos Aires/Argentina, apresenta o e espetáculo "Metro e Meio", com classificação livre. A partir das 9h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Entrada é gratuita. Inscrições pelo site.

Mesa redonda - O fazer artístico pós-pandemia e nos novos tempos, Será a partir das 14h, na CCJOG. Classificação é livre.

Prêmio Onça Pintada - Na sexta-feira, a programação é de ballet clássico de repertório, neoclássico e clássico livre no prêmio. O evento é uma oportunidade para bailarinos de Mato Grosso do Sul e de outras regiões mostrarem seu talento e dedicação à arte da dança. A partir das 16h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. Entrada é gratuita.

Espetáculo - Kombinando com Cerrado, a partir das 17h, no CCJOG. A classificação é livre.

Sextou no Capivas - Mari Ogatha e Bibbia comandam DJ set no Capivas Cervejaria, com hip hop e funk. Será das 17h a 00h, na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada é gratuita.

Palhasseata - A partir das 18h, no CCJOG. A classificação é livre.

2º Festival Hamburgueiros - O evento reunirá diversas hamburguerias oferecendo delícias que vão desde os populares "smashes", vendidos a R$ 25, até opções mais robustas por R$ 35. Além da competição principal, o festival contará com uma estação dos Hamburgueiros, onde serão vendidos pão, carne e queijo a R$ 20. Para as famílias, o evento terá um espaço kids com Mundo Encantado especialmente preparado para garantir a diversão da criançada, permitindo que todos aproveitem ao máximo a experiência. A partir das 18h, nos Altos da Av. Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Cine na Praça Itinerante - Com o intuito de democratizar o acesso ao cinema, o filme "Mansão Mal Assombrada" será exibido no Parque Jacques da Luz. A partir das 19h, no Parque Jacques da Luz, à rua Barreiras, s/nº, Vila Moreninha II. Entrada é gratuita.

32ª Festa do Padroeiro – Paróquia Sagrado Coração de Jesus realizada quermesse com comidas típicas, shows e sorteio de prêmios. O evento vai até o dia 9 de junho. A quermesse começa, todos os dias, após a missa das 19h, na Av. Mato Grosso, 3280. Entrada é gratuita.

3ª Arraiá Imaculado Coração de Maria - A festa tem muitas comidas típicas, música e brincadeiras. Aberta ao público segue até o dia 9 de junho, sempre às 19h, na Av. Hiroshima, 1233.

Samba no Vexame - Sexta-feira é dia de Samba do Caramelo no Vexame Bar. A partir das 20h, no Vexame Bar, localizado na Av. Calógeras, 3100. Entrada é gratuita até 21h30.

Espetáculo - Metro e Meio, marcado para às 20h, no Teatro Aracy Balabanian. A classificação é livre.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Fim de Semana Feriadão tem Festival de Hambúrguer, Feira Explosão e cinema ao ar livre

Deixe seu Comentário

Leia Também