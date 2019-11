Shopping da capital abre às 8h com descontos que chegam a 80%

O Shopping Bosque dos Ipês realiza desde segunda-feira (25) até o próximo domingo (1º) a Black Week, uma semana de grandes ofertas com descontos de 30% até 80% em roupas, sapatos, bolsas, bijuterias, joias, eletrodomésticos, livros e muitos mais.

Nesta sexta-feira (29) e sábado (30) o shopping abre mais cedo, às 8h para atender os clientes que estão em busca do melhor preço.

As lojas Forever 21, Estoque Outlet, Constance, Primicia, Griletto e Magazine Luiza são algumas das lojas participantes da Black Week. Na fast fashion norte-americana, Forever 21, peças selecionadas estão na promoção com descontos de até 70%. Tem calças jeans de R$ 65,90 por R$ 32,95, jaquetas jeans de R$ 193,90 por R$ 135,73, blusas com 40%, bijuterias (colares, brincos e pulseiras) com 50%, biquínis e maiôs com 70% de desconto.

Na loja Estoque Outlet tem peças masculinas, femininas e infantis das marcas Bo.Bô, Rosa Chá, Dudalina, John John e Le Lis Blanc com descontos de até 80%. Na Primicia, sacolas de viagem de R$ 109,90 por R$ 55. Na loja Siberian, as peças estão com até 50% de desconto.

A Constance, maior rede de sapatos femininos no conceito self shoes do Brasil está com promoções que vão deixar as mulheres animadas. Sandálias de R$ 149,99 por R$ 69,99, rasteiras de R$ 89,99 por R$ 49,99, sapatilhas de R4 119,99 por R$ 69,99.

As promoções também se estendem para a praça de alimentação. No restaurante Griletto os pratos: strogonoff de frango, parmegiana de carne, filezinho de frango estão por R$ 10,45 e o penne com molho bolonhesa R$ 8,95.

Para quem vier fazer compras e quiser aproveitar para almoçar, de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 14h o cliente que consumir acima de R$ 15 o estacionamento é gratuito. É só apresentar o cupom fiscal do almoço, o ticket de estacionamento e voucher entregue pelo restaurante no guichê.

De acordo com o gerente de marketing, Diogo Salgado a semana estendida de descontos tem como objetivo oferecer mais produtos na promoção. “No Bosque, para quem aproveitar a Black Week poderá ainda participar da campanha promocional “Natal Zero Quilômetro”, que sorteará um automóvel 0km da marca Hyundai, modelo Creta Attitude”, disse. Para participar, o consumidor precisará realizar até 300 reais em compras para adquirir um cupom de participação. De segunda a sexta-feira o consumidor receberá cupons em dobro, aumentando a chance de ganhar. O término da campanha é no dia 10 de janeiro e o sorteio no dia 11. O gerente ainda aconselha a não deixar para o último dia, pois as peças somem das prateleiras.

