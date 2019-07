Skank vem a Campo Grande em outubro

Uma das bandas mais conhecidas e importantes do cenário nacional e que embalou a adolescência de muita gente, o Skank, está desde o ano passado percorrendo o Brasil com a turnê “Os Três Primeiros – Ao Vivo”. Em outubro, será a vez de Campo Grande receber o mais novo projeto da banda mineira. O show acontece dia 10 de outubro na Expo Bosque, no Shopping Bosque dos Ipês. Os ingressos já estão sendo vendidos.

Lançado em 2018 o projeto "Os Três Primeiros – Ao Vivo" foi um show gravado no Rio de Janeiro em novembro de 2017, lançado em DVD e CD. A ideia do projeto surgiu para comemorar os 20 anos do Samba Poconé (1996), e para contemplar os fãs que sempre pedem nos shows os sucessos dos dois primeiros discos (Skank/1993 e Calango/1994). Entre as canções, Jackie Tequila, Partida de Futebol, Garota Nacional, Pacato Cidadão, entre outras.

A vinda de Skank a Campo Grande marca os 25 anos que estiveram na Cidade Morena pela primeira vez. Na época, o evento contou com a presença de 5 mil pessoas. Neste ano, mais que entretenimento, o evento cumpre com seu papel social. Quem doar um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo terá desconto de 50%.

O produtor do evento, Marcus Barão, explica que os alimentos e brinquedos arrecadados serão doados às famílias indígenas. “Fizemos questão de pensar no lado social. Com isso, todos podem pagar mais barato. Basta doar um brinquedo, novo ou usado, para o dia das crianças que é dois dias depois do show, ou um quilo de alimento não perecível. Sendo solidário o público paga o valor da meia entrada”, informou Barão.

Os valores dos ingressos do primeiro lote são: Área Vip - R$ 302 inteira / R$ 152 meia entrada / R$ 152 ingresso social + 1 brinquedo ou 1kg de alimento; e na Pista - R$ 162 inteira / R$ 82 meia entrada / R$ 82 ingresso social + 1 brinquedo ou 1kg de alimento.

Os ingressos estão sendo vendidos na Chilli Beans Shopping Bosque dos Ipês; na Augusta Life Store, que fica na Rua 15 novembro, 214; eonline, pelo endereço: abre.ai/skank3. A realização é da Abappai Produções que neste ano também completa 25 anos.

