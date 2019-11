Sorteio de ingressos para show do Gian e Giovani será hoje

O JD1 Notícias, em parceria com a Santo Show - Arte e Entretenimento, levará você para assistir o show da dupla sertaneja Gian e Giovani, que retornará a Campo Grande no dia 23 de novembro, a partir das 22h, no Ondara Palace.

Além de Gian e Giovani, o show será aberto pela tradicional dupla sertaneja de grande sucesso, Di Paullo e Paulino.

Para ganhar os ingressos, basta seguir a página do JD1 no Instagram, curtir a foto oficial do sorteio e marcar cinco amigos nos comentários.

O sorteio será nesta quinta-feira (21), às 18h, então fique atento. Clique no link abaixo e participe.

