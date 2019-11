Tenda Feminina de Benção acontece dia 6 de dezembro na capital

A mulher, os ciclos, a saúde e preparações naturais. Temas que serão tratados pela bióloga, especialista em fitoterapia e práticas integrativas, Maria Alice Corrêa. Pela primeira vez em Campo Grande, ela irá conduzir a roda de conversa intitulada Tenda Feminina de Benção, uma oportunidade para o público feminino se reunir, conversar sobre a vida e encontrar soluções para os dilemas do dia-a-dia.

A Tenda acontece dia 6 de dezembro, no OmNamastê Espaço. As vagas são limitadas.



Uma tenda de bênçãos – assunto de mulher. Desde os tempos mais remotos as bisavós, avós, mães e filhas compartilhavam histórias, experiências, derramavam lágrimas e ouviam conselhos. Também aprendiam e trocavam receitas, se encarregavam de manter vivos e transmitir, de geração em geração, as antigas tradições religiosas, orações, e os segredos das preparações de cura.



A menina se torna mulher e a mulher se torna anciã. É preciso conhecer e compreender a beleza de cada momento. Saber fazer de cada período um momento único, buscar a satisfação e alegria de viver. Assuntos que serão tratados durante as duas horas de encontro pela bióloga, mestrado em Ciências-Botânica pela USP, especialista em fitoterapia e práticas integrativas, Maria Alice Corrêa.



No encontro, as participantes irão aprender a fazer escalda pé, aprenderão sobre o uso das argilas para o útero, tireoide e mamas, o que a lua oferece em cada ciclo e terão ainda a oportunidade de saber mais sobre banhos com ervas, sais e aromas.



É a primeira vez que Maria Alice Corrêa, vem a Capital pra compartilhar sua sabedoria das ervas. Residindo em São Paulo, estuda há mais de 30 anos as plantas e seus ambientes, associando o conhecimento científico com a prática do conhecimento tradicional e popular na terapêutica e na arte das preparações naturais.



A Tenda acontece no dia 6 de dezembro, no OmNamastê Espaço, das 19h30 às 21h30. Parte da renda da Tenda Feminina de Benção será revertida para os trabalhos assistenciais do Núcleo São Joaquim. O valor do investimento é de R$ 50,00. Vagas limitadas Mais informações pelo (67) 98151-9472 ou 99912-7005.

Serviço:

O que: Tenda Feminina de Benção - A mulher, os ciclos, a saúde e preparações naturais

Data: 6 de dezembro (sexta)

Horários: 19h30 às 21h30

Valor do investimento: R$ 50,00

Local: OmNamastê (Rua Antonio Maria Coelho, 2792)

Informações: 98151-9472 ou 99912-7005

Vagas limitadas

