Testemunhas de Jeová realizam congresso na capital

Uma das maiores séries de congressos internacionais, que abrangerão seis continentes, mais de 200 países e mais de 400 idiomas, será realizada em 2019.

Dois desses congressos são realizados em Campo Grande. O primeiro aconteceu no último final de semana e o segundo será nos próximos dias 23, 24 e 25 de agosto.

Desde maio de 2019, as Testemunhas de Jeová realizam essa série mundial de congressos de três dias, destacando o tema “O Amor Nunca Acaba”. Espera-se um público de 3.500 pessoas em cada final de semana do evento, totalizando assim um público total de 7.000 pessoas nos dois congressos realizados no Bosque Expo, espaço de eventos do Shopping Bosque dos Ipês.

Denner Ribeiro, um representante local das Testemunhas de Jeová, disse que “esses eventos serão um exemplo de que o amor pode ser uma influência positiva para unir pessoas de diferentes formações. As Testemunhas de Jeová da cidade vão ter a oportunidade de conhecer e ter associação agradável com companheiros de adoração; e os moradores de Campo Grande estão felizes de poder receber uma grande quantidade de visitantes em muitos restaurantes, hotéis, pontos turísticos e outros locais”.

Você poderá ver os locais e horários desses eventos abertos ao público no jw.org, o site oficial das Testemunhas de Jeová.

