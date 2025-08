Thiaguinho comanda 'Tardezinha' na Capital e agita o fim de semana

Campo Grande terá um fim de semana repleto de atrações culturais para todos os gostos e bolsos. Veja a agenda completa que JD1 preparou!

O destaque fica por conta do cantor Thiaguinho, que apresenta neste sábado (2) a edição especial da “Tardezinha – 10 anos” no Parque Laucídio Coelho.

Além do pagode, a Capital também conta com festas nostálgicas, teatro, feiras gastronômicas e discotecagem alternativa entre os dias 2 e 4 de agosto.

Sexta-feira (2)

Ponto de Partida: Espetáculo teatral sobre um palhaço idoso que aguarda ser chamado para uma apresentação. Será às 19h, no Circo do Mato, localizado na Rua Tônico de Carvalho, 263, com entrada gratuita, mediante reserva antecipada.

Marquinhos Espinosa – DJ Set: Retorno do DJ com muito flashback, dance e summer eletrohits às 21h, no Bar Vexame, localizado na Avenida Calógeras, 3100, com entrada a partir de R$ 12.

Do Orkut ao MSN: Hip-hop e pop dos anos 2000 para relembrar os tempos de internet raiz às 17h, na

CapivaS Cervejaria, localizada na Rua Pedro Celestino, 1079, com entrada gratuita.

Pop Rock 2000: Show com hits do início dos anos 2000. Evento será às 20h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186, com entrada a R$ 25.

Anos 2000 Party: Festa com DJs tocando hits nostálgicos madrugada adentro na NON STOP Club, localizada na Rua Pimenta Bueno, 127, às 23h, com entrada a partir de R$ 15.

Dia da Cerveja: Promoções especiais de chopp e música ao vivo para celebrar a data no Sunset Growler Station, na Avenida Afonso Pena, 5668, a partir das 17h. Entrada gratuita.

Discotecagem com DJ Letz: Setlist com indie, punk rock, post punk, ska e muito mais a partir das 19h30, na Vizú Ateliê Bar, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, 1290, com entrada gratuita.

Sábado (3)

Tardezinha – 10 anos com Thiaguinho: Show comemorativo da turnê de pagode mais amada do Brasil a partir das 15h, no Parque Laucídio Coelho, na Rua Américo Carlos da Costa, 320, com entrada a partir de R$ 160.

Rafael Aragão – O Rei dos Peão (Stand Up): Comédia para todas as idades com sotaque sertanejo às 20h, no Teatro Dom Bosco, na Avenida Mato Grosso, 225, com entrada a partir de R$ 50.

Ziriguidum (Feira cultural): Música, gastronomia, arte e lazer para toda a família das 16h às 22h, na Praça do Preto Velho, localizada na Avenida Fábio Zahran, com entrada gratuita.

Fuck the System (Cover System of a Down): Show com figurino e timbres fiéis ao original no Blues Bar, na Rua 15 de Novembro, 1186, às 20h, com entrada a R$ 60.

POPNITE! – Disney vs RBD: Duelo de hits teens com votação do público a partir das 22h, no Mirante PUB, Rua Dr. Zerbini, 53, com entrada gratuita, mediante reserva.

3º Encontro do Choro: Apresentações com grupos tradicionais e roda de choro às 12h30, no Escritório Bar, localizado na Rua Assunção, 365. Entrada gratuita.

Domingo (4)

Feira Borogodó – Especial Dia dos Pais: Artesanato, moda, gastronomia e atrações culturais das 9h às 15h, na Coophafé, localizado na Rua das Garças, 3163, com entrada gratuita.

Chapa Quente – Batalha de Dança: Competição com premiação em dinheiro e set do DJ Shaba, às 20h, na CapivaS Cervejaria, localizada Rua Pedro Celestino, 107, com entrada gratuita.

