Fim de semana tem Maiara & Maraisa, Ana Castela e Alok em Campo Grande

Mais um sextou, mas desta vez diferente! Isso porque tem Expogrande rolando na Cidade Morena. Os Campo-grandeses poderão curtir os shows sertanejos de Maiara & Maraísa, Ana Castela, Diego e Victor Hugo, e ainda terá eletrônico com o Dj Alok. Para quem curte atrações gratuitas, tem também evento indígena, muitas feiras, espetáculo, encontro dos chamamezeiros, shows, Stand Up e muito mais. Confira a Agenda Cultural completa do JD1.

SEXTA-FEIRA

Expogrande - A Expogrande de sexta-feira tem exposições, leilões e shows de Maiara e Maraisa e Ana Castella. Os portões para visitar o Parque abrem a partir das 18h, na Rua Américo Carlos da Costa, 320. Entrada do Parque: R$ 20 / Shows (compre aqui).

Quintal Sesc - O evento charmoso com várias atividades para as crianças, shows musicais, food trucks e muito mais, no Shopping Campo Grande. Será a partir das 17h, no estacionamento do 1º piso do Shopping. Entrada é gratuita.

Mês dos Povos Originários - Memorial da Cultura Indígena é palco de apresentações com danças tradicionais, trajes típicos e entrega de mural restaurado Evento acontece na Aldeia Urbana Marçal de Souza e conta com diversas atrações, entre elas a apresentação das danças tradicionais e os trajes típicos. Acontecerá das 14h às 20h, na Aldeia Urbana Marçal de Souza. Entrada é gratuita.

Feira Colaborativa Jardim Um Chá - Feira promete expositores que vão surpreender com artesanatos e muito chá. Começa às 17h30, na Avenida Rodolfo José Pinho, 785. Entrada é gratuita.

2° Radar Slow - Feira terá brechós, tatuagem, artesanato, plantinhas, aromaterapia e headshop. Será das 18h às 23h, na Avenida Noroeste, 1288. Entrada é gratuita.

3° Encontro de Chamamezeiros - A abertura acontece com a participação do neto do lendário Zé Corrêa e do jovem bandoneonista Márcio Filho. Começa às 19h, no Horto Florestal. Entrada é gratuita.

SÁBADO

Expogrande - A Expogrande de sábado tem show de Diego e Victor Hugo e Alok. Os portões para visitar o Parque abrem a partir das 18h, na Rua Américo Carlos da Costa, 320. Entrada do Parque: R$ 20 / Shows (compre aqui).

Espetáculo “Desenho do Tempo” - A peça fala do encontro entre duas pessoas que dançam a vida e trilham os seus pensamentos do mundo com o corpo. Lindo, né? Bailarinos: Marcos Mattos e Renata Leoni. Concepção, direção e coreografia: Esther Weitzman. Produção: Arado Cultural / Roberta Siqueira. Classificação: livre. Começará às 20h, no Espaço Fulano Di Tal, localizado na Rua Rui Barbosa, 3.099. Entrada: Confira os valores pelo (67) 98129-7263.

Feira ao Ar Livre - Promovido pela Liga de Mulheres Empreendedoras, a feira traz brinquedos, serviços, gastronomia, artesanatos, arte e cultura. Acontecerá das 16h às 21h, na Praça do Peixe. Entrada é gratuita.

Feira do Sóter - Gastronomia, artesanato, plantas, brechós e cosméticos completam a feira ao lado do Parque Sóter. Está marcado para às 16h, no Parque Sóter. Entrada é gratuita.

Sarau Multicultural - Ateliê Ramona Rodrigues realiza o primeiro “Sarau Multicultural” a partir das 19 horas, com entrada gratuita e contribuição espontânea. A programação conta com poesia, circo, contação de histórias, dança, música, cinema e gastronomia. Será exibido o documentário “Beth e Betinha”, de 2019, dirigido por Marinete Pinheiro. Também haverá apresentação de circo com Nathália Maluf e José Roberto Pimenta. A noite encerra com a apresentação da banda Santo de Casa com o som autoral. Começa às 19h, no Ateliê Ramona Rodrigues, localizado na Rua 14 de Julho, 1431. Entrada é gratuita.

Feira do Teatro - Em sua segunda edição, feira traz música, circo, expositores, gastronomia e teatro. Será das 16h às 22h, na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Feira Coletivo de Mulheres Empreendedoras - Essa é a 4ª edição do ano com o tema feminicídio. Será a partir das 09h, na Avenida Marinha, 725. Entrada é gratuita.

Show Ratto - Cantor Ratto se apresenta mais uma vez em Campo Grande com clássicos da MPB. Está marcado para às 18h, no Sunset Growler, localizado na Avenida Afonso Pena, 5668. Entrada: R$ 40.

3° Encontro de Chamamezeiros -Terá muito chamamé, música, feira gastronômica e artesanato. Começa às 19h, no Horto Florestal. Entrada é gratuita.

40 anos do Museu - Neste ano, o Museu José Antônio Pereira comemora seu aniversário de 40 anos e para festejar a existência deste patrimônio cultural. A partir das 17h, na Avenida Guaicurus, s/n. Entrada é gratuita.

Projeto Cerrado Berrante - O projeto que desde o mês de março está promovendo uma série de ações para incentivar a cultura de produção de produtos de design autoral na região de Mato Grosso do Sul, convida a população Campo-grandense a participar de um plantio especial de ipês na Via Park, em frente à galeria-escola Supapo Criativo. Cerca de 20 mudas serão distribuídas e plantadas no local. Será a partir das 8h, na Avenida Nelly Martins/Via Park, 1210. Entrada é gratuita.

Sesc no Bosque - Tem espetáculo: “As Aventuras da Família Silva”. A Trupe Guavira diverte a criançada com “As Aventuras da Família Silva”, uma atração para todas as idades. Está marcado para às 15h, na Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

DOMINGO

6º Costelão Cotolengo - O prato será feito pelos Reis do Costelão, de forma voluntária. Toda renda arrecadada será revertida para as crianças e adultos com paralisia cerebral que são atendidos pelo Cotolengo de MS. Será a partir das 11h30, na Rua Jamil Basmage, 996. Entrada: R$ 55.

7º Torneio de Bozó - Laricas Cultural realiza mais uma edição do torneio para quem manda bem na jogatina de bozó. O torneio tem premiação de R$ 200 em dinheiro e R$ 100 em consumação, que deverão ser utilizados no prazo de 15 dias. A inscrição no torneio é R$ 30. Começará às 11h, no Laricas Cultural, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 1663. Entrada é gratuita.

Feira Bosque da Paz - A Feira reúne artesanato, moda, gastronomia, antiguidades e atrações culturais. Será das 9h às 14h, no Kame Takaiassu com Rua das Folhagens. Entrada é gratuita.

Garimpasso - A feira acontece neste domingo em um espaço arborizado e tranquilo, com queima de estoque de 20 brechós. Começa às 15h, na Rua TV Mirassol, 129. Entrada é gratuita.

3° Encontro de Chamamezeiros -Terá muito chamamé, música, feira gastronomica e artesanato. Começará às 19h, no Horto Florestal. Entrada é gratuita.

35 anos da Paróquia São Judas Tadeu - A programação começa cedo, com missa solene. Em seguida, um churrasco será realizado no almoço, com buffet livre e música ao vivo. O dinheiro arrecadado será para as obras de melhorias do santuário. Começará às 9h30 e o almoço às 11h30, na Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 58. Entrada: R$ 40 (crianças de 7 a 9 anos pagam meia). Contato: (67) 98478-1711.

Alô, criançada! - Contação de Histórias, com Érico Bispo. Será às 15h e 16h30, no Espaço Sesc do Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Espetáculo “Desenho do Tempo” - A peça fala do encontro entre duas pessoas que dançam a vida e trilham os seus pensamentos do mundo com o corpo. Lindo, né? Bailarinos: Marcos Mattos e Renata Leoni. Concepção, direção e coreografia: Esther Weitzman. Produção: Arado Cultural / Roberta Siqueira. Classificação: livre. Começará às 20h, no Espaço Fulano Di Tal, localizado na Rua Rui Barbosa, 3.099. Entrada: Confira os valores pelo (67) 98129-7263.

