UCI Cinemas transmitirá final do Super Bowl ao vivo

A UCI Cinema do Shopping Bosque dos Ipês irá transmitir no dia 2 de fevereiro, mais uma edição da final do Super Bowl, disputa mais aguardada no torneio de futebol americano NFL.

A transmissão será exclusiva da ESPN e da Cinelive direto do Hard Rock Stadium, em Miami. A definição de quais times disputarão a grande final sairá dos playoffs, que já estão sendo disputados, e são destaques pela ESPN.

Para a transmissão na UCI, o evento contará com narração de Rômulo Mendonça e comentários de Antony Curti, que irão interagir com o público das salas por meio das redes sociais, permitindo que os fãs possam participar da transmissão feita para os cinemas.

No intervalo da final da liga na edição deste ano, estão programadas para se apresentar, as cantoras Shakira e Jennifer Lopez, ao vivo no estádio e quem estiver acompanhado pelo cinema também poderá assistir à exibição.

Quem for assistir na UCI, e é cliente UNIQUE paga meia-entrada. Para participar do programa de relacionamento da rede, basta comprar o cartão em uma das bilheterias dos cinemas e se cadastrar no neste site para validar a inscrição e obter todas as informações. Os novos membros recebem um ingresso para usar de 2ª a 5ª nas salas 2D e 3D.

Para garantir ingressos para a final do Super Bowl LIV na UCI é só acessar www.ucicinemas.com ou canais Ingresso.com, além das máquinas de autoatendimento disponíveis no hall do Shopping Bosque dos Ipê.s.

Serviço

Final Super Bowl LIV na UCI Cinemas - Livre

Data: domingo, 2 de fevereiro

Horário: 19h

Valores: Salas convencionais: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

