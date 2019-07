Última semana do sorteio de ingressos para o show do Raça Negra

A promoção que levará você e um acompanhante para assistir ao show do Raça Negra em Campo Grande no próximo dia 19 de julho está quase no final e ainda dá tempo de participar.

Serão sorteados dois pares de ingressos e para concorrer é fácil, basta seguir o @jd1noticias no Instagram, marcar quatro amigos na foto oficial do sorteio e torcer para ganhar. O sorteio será realizado no dia 18 de julho, às 18 horas.

Os convites são para a pista e os ganhadores deverão entrar em contato com a redação e passar as informações para ter o nome incluso na lista. A promoção é uma parceria entre o JD1 Notícias e a Santo Show – Arte e Entretenimento.

Show de 35 anos

A banda Raça Negra, que conquistou o Brasil com seu “Dididiê”, fará um show imperdível em comemoração aos 35 anos do grupo. O espetáculo será às 22 horas, no Ondara Palace, localizado na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo - Jardim Veraneio (próximo ao CRM/MS).

A apresentação é mais uma realização da Santo Show – Artes e Entretenimento.

Clique na foto abaixo e vá direto à publicação:

Deixe seu Comentário

Leia Também