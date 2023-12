Último sextou do ano! Capital tem baile de máscaras, Farofolia e noite da virada

O ano de 2023 vai se despedindo, mas antes, dá tempo de 'sextar' uma última vez. Com programação especial de Revéillon 2024, em Campo Grande haverá eventos que contemplam os mais diversos gostos musicais. Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA 29/12

Cidade do Natal - Haverá apresentação de peça de teatro na Cidade do Natal, com a Cia Chico Maria, às 18h. Às 19h30 começa o show de Betynho e às 21h é hora da parada natalina. Nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Tiralaces - Deu Mathh e Gaga Funkeira se apresentam no Tiralaces do Ponto Bar. A partir das 18h, no Ponto Bar, localizado na Rua Doutor Temistócles, 103. Entrada é gratuita até 23h.

Samba no Vexame - Sexta-feira é dia de roda de samba com Caramelo no Vexame Bar. Começa às 20h, no Vexame Bar, localizado na Avenida Calógeras, 3.100. Entrada: a partir de R$ 12.

Blues Bar - Na última sexta do ano haverá I love the 80's, edição especial com hits brasileiros. Quem toca no bar é Haiwanna e Plebheus. A partir das 20h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada: R$ 25.

Funkadão - A última edição do Funkadão acontece hoje, com Letícia Hayanny, Gaga Funkeira, Rafa Spears e Pablo Pacheco comandando o set. Começa às 23h, no Non, localizado na Rua Pimenta Bueno, 127. Entrada: R$ 10, pelo site.

SÁBADO 30/12

Cidade do Natal - No sábado tem show de Pedro Sales e Parada Natalina. Será das 17h às 22h, na Vila Morena/Cidade do Natal, nos Altos da Av. Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Roda de samba da Isa - O Capivas despede-se de 2023 com a energia de Isa Ramos e sua roda de samba. A partir das 17h, na Rua Pedro Celestino, 1.079. Entrada: R$ 10,00 após 19h, na portaria.

Jardim Secreto Bar - Jhonny MPB se apresenta no Jardim Secreto, com um show de voz e violão com as melhores do pop rock. A partir das 17h30, no Jardim Secreto Bar, localizado na Rua Amazonas, 451. Entrada é couvert R$ 10.

Rolezão Mr. Hoppy - Para encerrar os anos de Mr. Hoppy em Campo Grande, haverá um rolezão no bar. A banda t404 fará um show ao vivo e a discotecagem ficará por conta de Dj Zim. A partir das 18h, no Mr. Hoppy, localizado na Rua Padre João Crippa, 947. Entrada é gratuita.

Rock and Friends - Na festa que celebrará a amizade de duas bandas, se apresentam Naip e Larissa e os Pexe. A partir das 18h, no Lupland Biergarten, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Entrada: R$ 70, pelo site.

Baile de Máscaras - O último baile do ano terá show do Eco Pantanal e Laço de Ouro. Começa às 20h, na Chopperia Toda Hora, localizada na Rua Brilhante, 3045. Entrada: R$ 20.

Show da Virada - O show da virada é antecipado no Blues Bar. Na Noite do Branco se apresentam Control A e Douglas Dakombi. A partir das 20h, no Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186. Entrada: R$ 30.

Noite do Branco Flashback - Na noite de flashback se apresentam Marquinhos Espinosa, Mario Hisano, Sammy e Banda Lilás. Começa às 22h, no Clube União dos Sargentos, localizado na Rua Terenos, 481. Entrada: R$ 25, pelo Whatsapp (67) 99112-6970.

Farofolia - No segundo Grito de Carnaval do Ponto Bar haverá Farofolia, com Gustavo Freitas, Amanda Ka, Gikjka, Ladyafroo, Laura Bittar e Renê. Começa às 23h30, no Ponto Bar. Entrada: R$ 5.

DOMINGO 31/12

Aulão de Yoga - A última aula de yoga gratuito no Parque das Nações deste ano acontece no domingo (31). O projeto busca levar momentos de bem estar e saúde para as pessoas, por meio do yoga. Começa às 09h, no Parque das Nações Indígenas, em frente ao Monumento dos Povos Indígenas. Entrada é gratuita.

Samba da Virada - Na Arena Sunset, Samba 10, Bom de Fato e Dj João Rosa se apresentam durante a noite de Revéillon. A partir das 20h, na Arena Sunset, localizada na Av. Três Barras, 1145. Entrada a partir de R$ 30, pelo site.

Novotel - A festividade terá início às 20 horas com um buffet especial, música com DJ, apresentação de bateria de escola de samba, queima de fogos de artifício deslumbrante e um bar oferecendo drinks especiais. Além disso, haverá recreação infantil, proporcionando momentos tranquilos e divertidos para as famílias. A partir das 20h, no Novotel, localizado na Av. Mato Grosso, 5555. Convite: a partir de R$ 700.

Cidade do Natal - Às 21h, tem a Parada Natalina e às 22h DJ BWM se apresenta, seguido pelo show do grupo Samba 10h às 23h. Com a queima de fogos silenciosos de quatro minutos, as atrações seguem até 1h30 da manhã. Nos Altos da Avenida Afonso Pena. Entrada é gratuita.

Revéillon no Clube dos Sargentos - Para a data especial, haverá show com Alzira's, Laço de Ouro e Jeitão Pantaneiro. Ingressos a partir do dia 30, pelo whatsapp. A partir das 21h, no Clube União dos Sargentos, localizado na Rua Terenos, 481. Entrada: a partir de R$ 30, pelo Whatsapp (67) 98448-5376.

Revéillon Arena Flash Back - Dj Iam, Wall Barbosa, Willian Lins Carlão e Dj Delfo comandam a noite de flashback. Está marcado para às 21h, na Arena Flash Back. Entrada: a partir de R$ 25.

Olivia Rooftop - Com visual da cidade, menu assinado pelo chef Paulo Machado e open bar, o Olivia Rooftop terá Revéillon com área kids e show ao vivo. Começa às 22h, no Olivia Rooftop. Convite: a partir de R$ 500, (67) 2107-7990 | (67)99669-1200.

Nossa Praia Revéillon - A maior celebração de Ano Novo Sul-mato-grossense trará shows de Kaio & Gabriel, Ally e grupo TopSamba. A partir das 22h30, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir R$ 250.

