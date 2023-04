Último sorteio: 'Luanetes' poderão ver o show do Luan Santana na Expogrande

No último sorteio do JD1 Notícias em parceria com a Dut’s Entretenimento, a gente leva você para curtir o show do conterrâneo, o sertanejo Luan Santana, que promete agitar a noite de sábado (22) em Campo Grande na 83ª edição da Expogrande.

Serão sorteados cinco pares de ingressos, ou seja, cada ganhador poderá levar um acompanhante. Para participar é simples, basta seguir o Instagram do JD1 , curtir a publicação oficial e marcar 2 amigos nos comentários. Lembrando que não é permitido marcar perfis falsos, de famosos e empresas. O ganhador precisa estar com o perfil aberto para conferência das regras. Quanto mais comentar, mais chances tem de ganhar!



O sorteio será realizado no sábado pela manhã por meio do Instagram do JD1 Notícias. Os ingressos poderão ser retirados até às 17h na sede do jornal.

Deixe seu Comentário

Leia Também