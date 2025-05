Vai sair hoje? Confira a agenda cultural para este sábado em Campo Grande

Campo Grande entra no clima de lazer e cultura com uma agenda diversificada neste fim de semana, que mistura nostalgia, gastronomia, shows e muita arte. Confira a Agenda Cultural do JD1 com os eventos deste sábado (31).

Forró de Serra do Growler: Com Gabriel Chiad e Ipê de Serra, o Sunset Growler, na Avenida Afonso Pena, 5668, terá uma noite de forró, a partir das 18h. Ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

Festival do Hambúrguer: Continuação do evento gastronômico com atrações musicais. Será das 17h às 23h, na Cidade do Natal, com entrada gratuita.

Gideão à Vontade: Gravação ao vivo: Será um show e gravação audiovisual do sambista Gideão Dias. A partir das 16h, na Rua Alfredo Lisboa, 1200, com entrada a R$ 50.

Lançamento da Confraria do Choro: Apresentações de grupos de chorinho de MS. Será às 12h, no Escritório Bar Cultural, no Bairro Vila Morumbi, com entrada gratuita.

KayBlack e Ryu The Runner: AmericanTrap CG: Shows de trap com nomes do cenário nacional. Será às 21h, na União dos Sargentos, com ingressos a partir de R$ 70.

Praça Viva: Evento com atrações culturais, brinquedos e circo. Será a partir das 16h, na Praça do Jardim Carioca, com entrada gratuita.

Feira do Brincar: Aniversário do Batucando Histórias: Teatro, brincadeiras, pintura facial e mais a partir das 15h, na Estação Cultural Teatro do Mundo, com entrada gratuita.

Cine Clubinho: Filme “Nahuel e o Livro Mágico”: Animação infantil sobre coragem e magia às 16h, no Sesc Teatro Prosa, na Rua Anhanduí, 200, com entrada gratuita.

Labhits MTV Unplugged: Festa com sucessos acústicos dos anos 1990 e 2000 a partir das 20h, no Blues Bar, na R. 15 de Novembro, 1186, com ingressos a partir de R$ 30.

