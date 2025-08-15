Menu
Fim de Semana

Vanessa da Mata, Rafael Portugal e Os Paralamas do Sucesso agitam a Capital no fim de semana

Cantora se apresenta gratuitamente no Parque das Nações Indígenas; confira a agenda cultural completa

15 agosto 2025 - 15h08Carla Andréa

Campo Grande terá um fim de semana repleto de atrações para todos os gostos e idades. O grande destaque é o show gratuito de Vanessa da Mata neste domingo (17), no Parque das Nações Indígenas, dentro do projeto MS Ao Vivo.

Mas até lá, a cidade também recebe nomes como Os Paralamas do Sucesso, tributos a grandes artistas, feiras culturais, comédia e gastronomia temática. Confira a programação:

Sexta-feira (15)

Noite da Seresta – Retorno do evento que marcou Campo Grande entre 2003 e 2013, com seresteiros locais e show de Wanderléa. Será na Praça do Rádio Clube, na Avenida Afonso Pena, às 20h, com entrada gratuita.

Rafael Portugal – “Tô Só Desabafando” – Stand-up com histórias pessoais, bastidores da TV e situações inusitadas. No Teatro Dom Bosco, na Avenida Mato Grosso, 225, às 20h, com ingressos a partir de R$ 107.

Inauguração Época Bar & Cozinha – Novo endereço no Carandá Bosque com show de Victor Sávios, maior cover de Tim Maia. Será na Rua Vitório Zeolla, 810, às 19h30, com entrada a partir de R$ 50.

Uskaradakombi + Especial Imagine Dragons & Coldplay – Música, interação e telão temático no O Irlandês Pub, localizado na Rua Oceano Atlântico, 115, às 19h, a partir de R$ 30.

Pop Beats – Festa dedicada às “Disney Acts” como Miley Cyrus, Selena Gomez e Demi Lovato. Será na DAZA CLUB, na Rua Marechal Rondon, 2181, às 23h59, a partir de R$ 15.

Arraiá UFMS 2025 – Festa julina fora de época com shows de Ivi Rondon e Flor de Pequi no Mercado Escola, na Cidade Universitária, às 18h, com entrada gratuita.

Sábado (16)

Os Paralamas do Sucesso – 40 anos – Show especial com os clássicos da banda. No Bosque Expo, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, às 20h, a partir de R$ 198.

Tributo Linkin Park e Charlie Brown Jr. – Show com ex-baixista oficial do CBJr e banda cover paulista de Linkin Park. No Blues Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 1186, às 22h, com entrada a R$ 70.

Tributo Especial Queen – Clássicos como “Bohemian Rhapsody” e “We Will Rock You”. na Cervejaria Canalhas, localizado na Rua Oceano Atlântico, 99, às 19h, com entrada a partir de R$ 20.

Millenials – Edição BBB – Festa com hits nostálgicos. Será na Lupland Biergarten, na Rua Antônio Maria Coelho, 3285, a partir de R$ 50.

Especial Pearl Jam, Audioslave e Alice in Chains – Noite dedicada ao grunge e rock alternativo. No Sunset Growler Station, na Avenida Afonso Pena, 5668, às 18h, com entrada a R$ 45.

Cassino Boogie & Farrapos e Trapos! – Rock ao vivo e chopp gelado no O Irlandês Pub, localizado na Rua Oceano Atlântico, às 17h, com ingressos a partir de R$ 20.

Domingo (17)

Vanessa da Mata – MS Ao Vivo – Show gratuito da cantora, com abertura de Kalélo. Será realizado no Parque das Nações Indígenas, na Avenida Afonso Pena, às 17h, com entrada gratuita.

After do MS Ao Vivo – Nini de Castro e convidados, abertura com Flor de Pequi no Mirante Pub, a partir das 20h.

Emerson Ceará – “A Lenda está à Solta!” – Stand-up de humor ácido e histórias irreverentes. No Teatro Dom Bosco, localizado na Avenida Mato Grosso, 225, às 18h, com entrada a partir de R$ 50.

3 anos Feira Bosque da Paz – Edição comemorativa com atrações e experiências. Na Praça Bosque da Paz, na Rua Kame Takaiassu, das 9h às 15h, com entrada gratuita.

Feira Cultural da Sagarana – Expositores de vários países e ação do Agosto Lilás. Na Praça Antônio Papi Neto, das 9h às 15h, com ntrada gratuita.

Feira do Oriente – Moda, gastronomia e artesanato oriental. No Shopping Norte Sul Plaza, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 2300, a partir das 10h, com entrada gratuita.

