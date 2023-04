Veja se você é um dos ganhadores do sorteio para o show do Luan Santana

Cinco sortudos ganharam o sorteio dos pares de ingresso para poder curtir de pertinho o show do Luan Santana neste sábado (22) no Parque de Exposições Laucídio Coelho, sendo a última apresentação da 83ª edição da Expogrande

Confira abaixo os nomes dos ganhadores que também foram divulgados no Instagram do JD1 Notícias . Os ingressos poderão ser retirados até às 17h na sede do jornal.

