Véspera de feriado tem Seu Jorge, Halloween e espetáculo na Capital

Ainda não é sexta-feira, mas com o feriado de Dia dos Finados muita gente vai aproveitar para "sextar", mesmo que na quarta-feira (1°). Com isso, o JD1 preparou uma Agenda Cultural especial do que vai rolar na Capital hoje. Confira:

QUARTA-FEIRA (1º)

Halloween Capivas - A cervejaria Capivas abre as portas para o público na véspera do feriado com a casa decorada na temática de Halloween. A partir das 18h, na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada é gratuita.

Begèt de Lucena - Na primeira apresentação de novembro, o “Palco Sesc” recebe o cantor Begèt de Lucena. Com voz grave e doce e performance quase teatral, Begèt interpreta suas próprias composições ou as de outros autores, como Luiz Gonzaga, Caetano Veloso, Ney Matogrosso e tantos outros. Começa às 18h30, na Praça de Alimentação do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

A mágica da foto de lambe-lambe - A cineasta Marineti Pinheiro e o fotógrafo Rachid Waqued lançam o filme "A mágica da foto de lambe-lambe", na qual os autores se aventuram em Campo Grande em busca das memórias dos fotógrafos lambe-lambes da cidade. No caminho, se encontraram com três deles: Seu Luiz, Arceu e Ugo e o resultado é uma bela e sensível homenagem a esses trabalhadores. Está marcado para às 19h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

"Como Nasce uma Estrela" - Estreando a programação de novembro no Sesc Encena, Laura Santoro sobe aos palcos para interpretar uma menina que se entende atriz na terra de Glauce Rocha, ansiada busca para entender o surgimento de uma estrela, no espetáculo ela encontra respostas em Clarice Lispector, outra grande referência. A peça é uma investigação poética da vida e carreira de Glauce Rocha. Começa às 19h, na Sala de música do Sesc Cultura. Entrada é gratuita, pelo site.

Show Baile de Aniversário - Em comemoração aos 31 anos de eventos, nesta quarta-feira haverá o Show Baile de Aniversário, com animação do grupo Laço de Ouro, Eco do Pantanal e Chama Champeira. O evento servirá bolo de aniversário. Às 20h, na Choperia toda hora, localizada na Rua Brilhante, 3.045. Entrada: R$ 20.

Tambor Ritmado - Para animar a sexta-feira, Tambor Ritmado se apresenta no Mr. Hoppy. O projeto tem como objetivo nutrir a cultura do Reggae no Mato Grosso do Sul, misturando Reggaeton, Raggamuffin e Rap. O show traz os maiores sucessos do ritmo além de músicas autorais. Começa às 20h30, na Rua Padre João Crippa, 947. Entrada é gratuita.

Festa Fantasia - A Festa Fantasia, edição Halloween, terá animação de MC Choros, DJ Maicon MPCM e Revoada do Saff. Até às 23h, mulheres não pagam. Será das 21h às 5h, na Rua Barbacena, 2007. Entrada: R$ 20, antecipado e R$30 na entrada.

Baile show do Seu Jorge - Famoso por seu timbre de voz e presença de palco, Seu Jorge é um dos artistas mais relevantes da música popular brasileira no mundo. Aos 53 anos, o músico tem mais de 23 anos de carreira como cantor, compositor e multi-instrumentista de MPB, R&B, samba e soul. Começa às 22h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: a partir de R$ 240 (inteira), pelo site.

