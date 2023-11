Véspera de feriado tem show do Grupo Revelação e Jogos da Melhor Idade na Capital

Último feriado do ano - antes do clima natalino - e vários eventos acontecerão na Capital. O JD1 preparou uma Agenda com as atrações desta véspera do feriado da Proclamação da Republica, celebrado em 15 de novembro, e dos próximos dias. Confira!

Terça-feira (14)

Grupo Revelação - Os pagodeiros hoje vão fazer festa! A véspera de feriado será de show animado com o grupo Revelação, que volta a Campo Grande para uma apresentação no Clube Estoril, a partir das 21h. Os ingressos já estão no terceiro lote a partir de R$ 120. A venda é pelo site, clique aqui.

Jogos da Melhor Idade - O evento esportivo começa hoje (14) e segue até quinta (16), no Espaço Expo do Shopping Bosque dos Ipês. A abertura dos jogos será às 19h, com modalidades individuais e duplas: damas, dominó, atletismo, dança de salão, malha, sinuca, tênis de mesa, truco, xadrez. Ao todo, 22 cidades de MS participarão do grande evento. Mais informações: (67) 99911-4015 - Karina Quaini.

Quarta-feira (15)

Titilia e Demonão - Grupo Teatral Palco Sociedade Dramática que completou 31 anos de trabalhos ininterruptos, apresenta a comédia “Titília e Demonão- Comédia, amor e confusão”. A apresentação será no Teatro Glauce Rocha, às 20 horas. Entrada: 1 kg de alimento não perecível. A classificação é 14 anos.

Quinta-feira (16)

Encontro de Violeiros - Vem aí uma semana agitada para quem gosta da boa e velha viola capira, além do sertanejo de modo geral. O 'Encontro de Violeiros 2023', acontecerá de 16 a 18 de novembro, no Parque das Nações Indígenas.

Confira o cronograma: quinta (16) 15h - abertura; 19h20 - Alex & Ivan | sexta (17) 15h - abertura; 18h - João Lucas e Walter Filho / Mayck e Lyan | sábado (18) 15h - abertura; 19h - João Carreiro e convidados | domingo (19) 11h - abertura; 19h20 - Cacique & Pajé (SP) / Orquestra de Viola de Corumbá (MS) / Almir Sater.

Programação para visitar o Papai Noel

Shopping Campo Grande - Mesmo com o feriado, o clima de Natal já faz parte dos pesseios das famílias. De terça a sábado, as atrações acontecem das 14h às 22h.

Shopping Bosque dos Ipês - Por lá a programação de Natal também está agitada. Durante a semana, as atrações acontecem das 15h às 20h.

Pátio Central Shopping - O Papai Noel e a Mamãe Noel estarão presentes por lá. De 11 a 16 de dezembro, as atrações acontecerão das 12h às 20h (intervalo das 16h às 17h).

