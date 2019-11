VPC Fashion Show traz Universo Bridal para Campo Grande

Quando falamos em moda pensamos em grandes nomes da alta-costura e logo vem a cabeça nomes famosos como Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton, entre outros grandes nomes. Assim é no mundo dos casamentos, estilistas ditam a moda e fazem o sonho do vestido de noiva virar realidade. Mas você sabe qual é o significado do termo moda Bridal? Bridal vem da língua inglesa que em português quer dizer nupcial, relacionado a noivos, casamentos.

A moda bridal de cada estilista em suas coleções/tendências, ao longo dos tempos vem destacando inovações os modelos mudam a cada temporada, aproximando se cada vez mais tendências de alta costura e da moda que surge nas grandes capitais do mundo e isso acontece também no mundo da noiva. O vestido é o mais esperado quando falamos em casamento com grandes variedades e estilos. A década de 80, por exemplo, foi marcada pelo exagero, os vestidos das noivas eram cheios de detalhes, com muito brilho, volume, mangas bufantes.

Em 2020 serão muitas novidades no mundo Bridal, as mangas bufantes estão voltando com tudo e as noivas vão vestir desde ternos a vestidos calça, ao melhor estilo Julia Roberts. E falando em novidades neste sábado, 09/11, acontece o primeiro evento de moda e beleza Bridal de Campo Grande é o VPC FASHION SHOW que será realizado no Buffet Diamond Hall a partir das 14h.

O consultor de imagem Alexandre Taleb e a estilista carioca Carol Hungria estarão participando do evento. Taleb dará dicas de estilo de moda masculina para noivos e empresários, a estilista Carol Hungria falará sobre tendência em vestidos de noiva. A jornalista,fotógrafa e idealizadora do site Terminal de Embarque, Juliana Comparin vai realizar a palestra “QUEM Casa Quer Lua de Mel”. Ela dará dicas valiosas para quem está planejando a esperada viagem de lua de mel e também sobre os melhores lugares para viajar a dois, como montar um roteiro de viagens e por fim , fazer as malas!

Os interessados podem adquirir os ingressos pelo site fashionshow.vestidosparacasar.com.br

VPC FASHION SHOW

Data: 09/11

Horário: 14H

Local: Buffet Diamond Hal – Avenida Mato Grosso, 4840

Ingressos e programação : fashionshow.vestidosparacasar.com.br mais informações através do email: [email protected]

