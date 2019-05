Wings for Life World Run acontece domingo, no Parque dos Poderes

Saiba Mais Saúde Potência Maçônica realizará corrida e caminhada na capital

Pela primeira vez, Campo Grande entra oficialmente no mapa da corrida global e beneficente, Wings for Life World Run, evento que acontece simultaneamente no mundo inteiro, no próximo domingo (5).

A causa que está movimentando a cidade é nobre, o valor das inscrições é repasado integralmente para projetos de pesquisa voltados para a cura de lesões na medula espinhal. Na capital, a largada será em frente a Secretaria de Estado de Educação, com trajeto dentro do Parque dos Poderes.

A responsável por trazer a ação para Campo Grande, a empresária e corredora Adriany Bueno, explica a importância de oficializar a cidade como uma localização da corrida, “é uma maneira de fortalecer e incentivar a participação das pessoas neste projeto e o mais bacana é que qualquer um pode participar, tanto corredores profissionais quanto amadores. Cada um no seu ritmo, fazendo seu melhor e com o propósito de ajudar aqueles que ainda não podem correr ”.

Como se trata de uma corrida global, a taxa da inscrição é em dólar, são US$ 12, o que equivale aproximadamente a R$ 45.

Inscrição

Para se inscrever é simples, siga esse passo a passo:

1 – Acesse o site oficial da corrida: https://www.wingsforlifeworldrun.com/br/pt-br/

2 – Escolha a cidade Campo Grande e na sequência a opção APP RUN Campo Grande

3 – Efetue o pagamento da taxa

4 – Neste momento, você tem a opção de fazer uma contribuição adicional à causa

5 – Com a inscrição efetuada, baixe o aplicativo Wings fo Life World Run e preencha o cadastro

6 – Informe a localização Campo Grande e escolha a opção Correr em Grupo

7 – Pronto! Você está inscrito no grupo de Campo Grande. No dia da corrida é preciso levar o smartphone para participar!

Serviço

Data: 5 de maio

Horário: 7h (MS)

Largada: Parque dos Poderes em frente à Secretaria Estadual de Educação

Informações: Cláudia Camargo (assessora de imprensa) 9 8169-6064

