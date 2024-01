10 toneladas de alimentos serão distribuídos para oito instituições da Capital

Nesta desta-feira (26) o Programa Mesa Brasil do SESC recebeu do Shopping Norte Sul Plaza mais de 10 toneladas de alimentos que serão destinadas para oito instituições de Campo Grande.

Entre os dias 14/11/23 e 9/01/24, os alimentos foram arrecadados pelo shopping durante a campanha de Natal. Este ano as instituições beneficiadas serão: a APAE (bairro Pioneiros), ACIESP (Aero Rancho), Cantinha do Amizade (Alves Pereira), Associação Camille Flammarion (Piratininga), Som e Vida, Asas do Futuro (Lageado), Maná do Céu (Campo Nobre) e Centro de Promoção Social Palotinas (Aero Rancho).

“Quando pensamos nesta ação, nosso objetivo era atender, primeiro, aqueles bairros mais próximos ao Norte Sul Plaza. Com isso, escolhemos com o apoio da Polícia Militar, através do 10° Batalhão. Queremos que a nossa vizinhança seja beneficiada e impactada por esta ação que é fruto, principalmente, da solidariedade dos nossos clientes”, afirma a gerente de Marketing do Norte Sul Plaza, Anna Carolina Zimmermann.



O Programa Mesa Brasil destina alimentos às instituições sociais cadastradas, que atendem crianças, mulheres e diversas famílias em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, foram arrecadados 6 toneladas de arroz, 2 toneladas de farinha de trigo, 600 quilos de feijão, 750 quilos de fubá e 744 litros de leite.

"Estes alimentos são fundamentais para complementar as doações que já realizamos diariamente para as instituições sociais cadastradas no Programa Sesc Mesa Brasil. Eles compõem a alimentação de crianças atendidas em projetos sociais, mulheres, idosos e tantas outras famílias que, muitas vezes, só têm como se alimentar por meio dessas doações", conclui Adriane Zadi, gerente da unidade Sesc Mais.

