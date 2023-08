123 Milhas entra com pedido de recuperação judicial

A 123 Milhas entrou com pedido de recuperação judicial na 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, ação que foi seguida pela HotMilhas, controlada pela companhia, e pela Novum, que é sócia da agência de viagens.

No pedido apresentado à Justiça, a defesa do trio de empresas afirma que elas "estão enfrentando a pior crise financeira desde suas respectivas fundações". O valor da causa é de R$ 2,3 bilhões.

No documento, é explicado que a 123 Milhas usa pontos e milhas para realizar a emissão das passagens mais baratas, porém, informa que “as vantagens que permitiam a emissão de bilhetes aéreos mais baratos, principalmente aquisições com milhas, vêm diminuindo gradativamente”.

"A 123 Milhas se viu impossibilitada de emitir as passagens aéreas, pacotes de viagem e os seguros adquiridos pelos clientes do Programa Promo123, especialmente nos prazos contratados, motivo pelo qual entendeu por bem retirar o Programa Promo123 do ar e buscar, por meio do presente pedido de Recuperação Judicial, cumprir tais obrigações de forma organizada", diz trecho do pedido.

É detalhado que a 123 Milhas é a principal cliente da HotMilhas, e é responsável por 90% das operações da empresa, logo, a crise de uma afetou a outra.

