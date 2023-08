124 anos de CG: Prefeitura e Funsat realizam 'Mega Feirão da Empregabilidade'

Brenda Leitte, com Prefeitura

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funsat (Fundação Social do Trabalho), vai realizar no dia 28 de agosto, das 08h às 14h, o Mega Feirão da Empregabilidade, com cerca de 1.500 vagas de emprego nas mais diversas áreas e funções.

A iniciativa integra o calendário festivo dos '124 anos da Capital' e tem por objetivo conectar empresas contratantes e trabalhadores que buscam uma oportunidade no mercado formal.

O evento acontecerá na sede da Fundação do Trabalho, com espaço reservado para aproximadamente 50 empresas parceiras, que estarão presentes com suas equipes de RH, realizando o processo de seleção e contratação.

Entre os parceiros confirmados estão JBS, Comper e Fort Atacadista, Telemont, Refriko, Coca-Cola (Femsa), Viação Motta, Giga Utilidades, Atacadão, Supermercado Pires, Instituto João Bittar, Solurb, Sementes Pastoforma, Assaí, Coco Bambu, Morhena RH, Employer, Tahto e Novatec.

Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585 ou presencialmente na Funsat, que fica na rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória.

SERVIÇO

Mega Feirão de Oportunidades;

28 de agosto de 2023;

8h às 14h;

Rua 14 de julho, 992 – Vila Glória.

