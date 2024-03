13 a 17 de marÃ§o: MS recebe Encontro Nacional de Jovens EmpresÃ¡rios

Mato Grosso do Sul vai sediar o ENJE (Encontro Nacional de Jovens Empresários, uma iniciativa da CONAJE (Confederação Nacional de Jovens empresários), que reunirá lideranças empreendedoras de 22 estados. O evento começa amanhã (13) e segue até domingo (17).

O encontro terá início em Campo Grande e vai proporcionar momentos de capacitação e desenvolvimento, rodadas de negócios e compartilhamento de experiências empreendedoras bem-sucedidas.

O coordenador do CJE (Conselho de Jovens Empresários) da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), Willyan Francescon, detalhou que o evento vai reunir lideranças da juventude empresarial das cinco regiões do País.

“ACICG e CJE articularam para trazer o evento para MS para proporcionar dias de muito aprendizado e conexões com empreendedores de outras localidades. Nosso intuito é criar parcerias e debater possibilidades para fortalecer o ecossistema empreendedor”, explicou.

A abertura do evento acontecerá às 19h, no restaurante Casa Colonial. Mas os trabalhos do ENJE começarão mais cedo, às 8h, na ACICG, para discussões institucionais e técnicas do grupo.

Nos dias 14 e 15 (pela manhã), a entidade também acolherá as atividades, com reuniões de membros da CONAJE e a realização da 108ª Assembleia Geral Ordinária para definir diretrizes e projetos.

Na sexta-feira, no período da tarde, contará com uma programação aberta à comunidade empreendedora sul-mato-grossense. Às 15h , diversas lideranças do movimento jovem se reúnem no Bioparque Pantanal para uma tarde de palestras sobre economia criativa e a apresentação de histórias de empresas de tecnologia e construção civil que ganharam projeção nacional. Para participar, basta se inscrever online, pelo link.

“Na sexta-feira, faremos o anúncio da edição 2024 do Feirão do Imposto, com as diretrizes e data para esse ano. A informação lançada em Campo Grande pautará todos os estados para a realização dessa ação”, comentou Willyan.

Após três dias de troca de conhecimento, a comitiva de visitantes viaja a Bonito para conhecer não só as belezas naturais, mas, também, os negócios de ecoturismo da região.

