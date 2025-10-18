Menu
Menu Busca sábado, 18 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

14ª Expedição Alma Pantaneira inicia nova jornada para atender o Pantanal

O projeto anual leva atendimento gratuito a comunidades isoladas, oferecendo cuidados essenciais para a população local

18 outubro 2025 - 15h54Sarah Chaves

Neste sábado (18), o Instituto Alma Pantaneira, em parceria com o projeto Médicos do Pantanal, deu início à 14ª Expedição Alma Pantaneira, que percorrerá cerca de 1.200 km pelo Pantanal. O objetivo da expedição é levar atendimento médico, odontológico, oftalmológico e veterinário a comunidades isoladas, de difícil acesso.

Desde 2011, o projeto, realizado anualmente, tem como pilares a fraternidade, o voluntariado, o amor ao próximo e o senso de comunidade. A expedição tem uma duração de aproximadamente 15 dias e ocorre normalmente entre outubro e novembro. Durante esse período, os voluntários oferecem serviços de saúde e apoio social de forma gratuita para moradores da região.

A Expedição Alma Pantaneira só é possível graças à participação de voluntários e ao apoio de empresas que acreditam na missão de levar saúde e qualidade de vida a essa população que vive em uma das regiões mais importantes do Brasil e do planeta.


Elisclay presta serviços odontológicos à comunidade pantaneira. Foto: Luiz Felipe Mendes

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mega-Sena sorteia prêmio milionário
Geral
Pronto para ficar milionário? Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 48 milhões neste sábado
Bazar São Julião é encerrado antes do previsto após vendas serem esgotadas
Geral
Bazar São Julião é encerrado antes do previsto após vendas serem esgotadas
Local da ocorrência -
Polícia
AGORA: PM é mobilizada por suposta bomba e descobre que era "armadilha" para abelhas
Investigação em 2011 -
Justiça
Assassinato sem corpo em 2011 em Campo Grande termina com réu absolvido; entenda
Novos dados mostram que o solo perto do cume vulcânico subiu 9 cm entre julho de 2023 e maio de 2024
Geral
Fim dos tempos? Vulcão adormecido há 700 mil anos dá sinais de atividade, diz estudo
Conta de energia terá mudanças
Geral
Energisa lança Plano Fixo de energia em Mato Grosso do Sul; veja
Moon matou Adriano Correia -
Justiça
TJ rejeita pedido de absolvição e mantém condenado PRF que matou em briga de trânsito
Conselheiros afastados Iran Coelho das Neves e Waldir Neves Barbosa -
Justiça
STJ desmembra mega processo de corrupção de R$ 106 milhões no TCE-MS
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 17/10/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 17/10/2025
A pesquisa é voluntária, anônima e realizada exclusivamente online
Geral
CNJ lança pesquisa nacional para avaliação de serviços judiciários no Brasil

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Geral
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Corpo foi avistado após as chuvas
Polícia
AGORA: Corpo é visto boiando no Rio Anhanduí, em Campo Grande