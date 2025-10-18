14ª Expedição Alma Pantaneira inicia nova jornada para atender o Pantanal

Neste sábado (18), o Instituto Alma Pantaneira, em parceria com o projeto Médicos do Pantanal, deu início à 14ª Expedição Alma Pantaneira, que percorrerá cerca de 1.200 km pelo Pantanal. O objetivo da expedição é levar atendimento médico, odontológico, oftalmológico e veterinário a comunidades isoladas, de difícil acesso.

Desde 2011, o projeto, realizado anualmente, tem como pilares a fraternidade, o voluntariado, o amor ao próximo e o senso de comunidade. A expedição tem uma duração de aproximadamente 15 dias e ocorre normalmente entre outubro e novembro. Durante esse período, os voluntários oferecem serviços de saúde e apoio social de forma gratuita para moradores da região.

A Expedição Alma Pantaneira só é possível graças à participação de voluntários e ao apoio de empresas que acreditam na missão de levar saúde e qualidade de vida a essa população que vive em uma das regiões mais importantes do Brasil e do planeta.





