Evento cristão reune cerca de 15 mil jovens no Guanandizão

O domingo (26) começou diferente para cerca de 15 mil jovens católicos de todo o estado. Com reflexões de fé, atividades e música, a 1ª Jornada Estadual da Juventude acontece durante o todo o dia no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande, com participações especiais como: os grupos Fraternidade João Paulo II e Colo de Deus, o cantor Alan Nunes e a banda Rosa de Saron.

O evento gratuito, recebeu caravanas de ônibus com jovens católicos de vários municípios do estado. Organizado pela Igreja Católica, por meio do padre Liniker Matheus, a jornada iniciou às 7h30 com a abertura feita pelo governador Eduardo Riedel que destacou a importância deste acontecimento para o Estado.

“A primeira palavra que vem na minha cabeça é esperança. Jovens de todo Estado reunidos aqui, em uma energia maravilhosa, clima bom, pessoas animadas que mostram uma juventude presente, com um propósito de fé, reflexão, afirmação. São jovens que são o futuro do nosso Estado”, destacou o governador.

Riedel disse estar feliz em testemunhar e participar de um evento desta magnitude. “Temos que parabenizar a organização. Encontros como este mostram que o nosso Estado está no caminho certo, cheio de oportunidades não apenas para o futuro, mas agora no presente”.

O evento reúne jovens das sete dioceses do Estado. Logo após a abertura, foi realizada uma grande missa dentro do Ginásio Guanandizão. A Jornada oferece espaço para alimentação, pregações, confissões, stands vocacionais e profissionais, atividades, adoração eucarística, oficinas e apresentações musicais.

“A Arquidiocese todos os anos realiza a jornada da juventude nos municípios, mas desta vez está fazendo esta experiência nova, com a realização de uma jornada estadual. Todas as dioceses do Estado foram convidadas e vieram participar. Ônibus de todas as regiões do Estado”, descreveu o arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa.

Ele ressaltou que o encontro será uma oportunidade e experiência única aos jovens. “Vão ouvir e louvar o amor a Cristo. Temos que agradecer ao governador por possibilitar grande parte do nosso evento. Todos são bem-vindos e será um grande dia”.

O padre Linniker Matheus, da Pastoral Juvenil/MS, também destacou o apoio do Estado ao evento. “Esta parceria mostra que o Governo de Mato Grosso do Sul acredita na sua juventude e vamos orar e abençoar esta gestão estadual”.

Além do governador, participaram da abertura do evento a primeira-dama, Mônica Riedel, o secretário Marcelo Miranda (Setescc) e Ângelo Motti, secretário-executivo do Procon.

Evento reuniu milhares de jovens católicos na Capital, com a presença da Banda Rosa de Saron.

