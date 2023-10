1° Feirão MS Moradia contempla famílias com até R$25 mil de subsídios

As famílias que desejam financiar um imóvel com auxílio de subsídios do Governo do Estado, podem participar do 1° Feirão MS Moradia, que iniciou nesta quinta-feira (26) e ocorrerá até sábado (28), no Shopping Norte Sul Plaza, entre as 10h e 22h.

O evento com parceria entre a Agehab (Agência de Habitação Popular) e empresas do setor imobiliário tem o intuito de promover o projeto Bônus Moradia, que após o evento, seguirá ocorrendo normalmente no site da Agehab.

Algumas famílias já realizaram o sonho da casa própria, como é o caso da Jéssica Conceição dos Santos, que é recém-casada e já está morando em seu novo imóvel. A assistente administrativo, que escolheu uma casa já finalizada, foi contemplada pelo subsídio total do Bônus Moradia, de 25 mil reais, e somado aos subsídios federais, obteve grande economia na compra de seu imóvel.

“Morava de aluguel, pagava 800 reais por mês. A prestação da minha casa própria ficou R$632. Fiz uma economia, agora eu pago condomínio, mas ainda assim compensa. Foi muito rápido, eu não esperava que ia ser tão rápido e que ia dar tão certo", comenta Jéssica.

O Bônus Moradia pode variar entre R$6 mil e R$25 mil, dependendo da renda familiar e município do estado. De acordo com Maria do Carmo Avesani Lopez, para ter direito ao subsídio o cidadão deve estar cadastrado no banco de inscritos da Agehab, seguir os critérios e ter o financiamento aprovado na análise da Instituição Financeira. “Famílias que estão com renda entre R$1,5 mil e R$6,5 mil, que não possuem outro imóvel e que ainda não tenham recebido qualquer tipo de benefício habitacional. Além disso, também não pode haver restrição cadastral”.

(Com informações portal Governo do Estado de MS)

