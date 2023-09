20 dias após acidente, Kayky Brito recebe alta da UTI

Atropelado por um carro no dia 2 deste mês, O ator Kayky Brito, recebeu alta da unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, conforme nota divulgada nesta sexta-feira (22), pela assessoria de imprensa do hospital.

Segundo boletim médico, o artista está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica.

Há exatos 20 dias, Kayky Brito foi atropelado na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, depois de sair de um quiosque. O acidente provocou politraumatismos e traumatismo craniano no artista de 34 anos. Ele precisou ser submetido a cirurgias para fixação de fratura na pelve e no braço direito.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também