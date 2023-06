2023 terá mais seis feriados em dias de semana

Yara Deckner, com G1

Quem ficou mal-acostumado com os feriados prolongados de abril, maio e junho pode comemorar: 2023 ainda terá mais algumas folgas em dias de semana.

No segundo semestre, os feriados só vêm a partir de setembro, com a Independência do Brasil (7/9) e o Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida (12/10) em quintas-feiras.

Em novembro, o Dia de Finados (2/11) também cai numa quinta, enquanto a Proclamação da República (15/11) será numa quarta-feira.

O Dia da Consciência Negra (20/11), que é feriado em algumas cidades do país, cai numa segunda-feira. Em dezembro, o feriado de Natal (25/12) também será numa segunda.

Vale lembrar que, enquanto os feriados nacionais são previstos em lei federal e valem para todo o território nacional.

Confira os próximos feriados de 2023:

7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil

12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (quinta-feira): Finados

15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República

20 de novembro (segunda-feira): Dia da Consciência Negra (adotado em parte das cidades brasileiras por leis municipais)

25 de dezembro (segunda-feira): Natal

