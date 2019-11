28 de novembro, uma data marcada por despedidas

O dia 28 de novembro, data do início do velório do apresentador Augusto Liberato, o Gugu, é uma dia marcado na lembrança de muitas pessoas, por despedidas e saudades.

Há cinco anos, em Cancum, no México, morria o comediante Roberto Gómes Bolaños, o eterno Chaves. O Chesperito, como era chamado pelos mexicanos, também era ator, cantor, compositor, desenhista, diretor, dramaturgo, engenheiro, pintor e tantos outros atributos que o permitiram marcar a vida de uma legião de fãs, em sua grande parte brasileiros.

Criador de Chaves e Chapolin com personagens marcantes de programas que até hoje são veiculados, o comediante morreu aos 85 anos, vítima de uma parada cardíaca. Ele já vinha sofrendo de problemas respiratórios crônicos e tinha mobilidade reduzida. O velório aconteceu no estádio Azteca, como mostra a imagem abaixo:

Era noite do dia 28 de novembro 2016 na Colômbia, madrugada do dia 29 aqui no Brasil. A aeronave com o time da Chapecoense seguia para Medellin onde o disputaria a primeira partida da Final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional.

O sonho dos atletas foi interrompido. O avião caiu próximo ao local chamado Cerro El Gordo, ao se aproximar do aeroporto em Rionegro. 71 pessoas morreram. Entre os mortos, vinte eram jornalistas brasileiros, nove dirigentes, dois convidados, quatorze da comissão técnica, dezenove jogares e sete tripulantes. A tragédia tornou-se a maior da história com uma delegação esportiva e a maior do jornalismo brasileiro.

Hoje, 28 de novembro de 2019, os brasileiros vivem mais uma dor. A da despedida de um dos maiores apresentadores da televisão brasileira, o Gugu. O apresentador teve a morte confirmada na última sexta-feira (22). Ele estava internado depois de sofrer acidente doméstico na quarta-feira (20), na Flórida, Estados Unidos.

O corpo de Gugu chegou ao Brasil nesta manhã e seguiu direto para a Assembleia Legislativa de São Paulo. O enterro está marcado para esta sexta-feira (29), no mesmo estado.

