Três dias de trabalho na semana é a previsão do futuro para Bill Gates

Já existe uma teoria de que quatro dias de trabalho é suficiente e algumas empresas já testam essa modalidade, mas nesta semana Bill Gates, co-fundador da Microsoft, levantou a possibilidade de uma jornada ainda menor, de três dias, com ajuda da tecnologia.

Em entrevista ao podcast "What Now?", o bilionário respondeu a uma pergunta do entrevistador Trevor Noah, sobre a inteligência artificial (IA) poder fazer pessoas perderem seus empregos.

"Se você diminuir o zoom, você sabe que o propósito da vida não é apenas trabalhar. Então, se você eventualmente conseguir uma sociedade onde você só tem que trabalhar três dias por semana ou algo assim, provavelmente está tudo bem se as máquinas puderem fazer toda a comida e outras coisas e não termos que trabalhar tanto", disse Bill Gates.

Na conversa, Trevor Noah comentou o fato de a tecnologia também ajudar a gerar empregos: "O computador substituiu o que tantas pessoas estavam fazendo como seus empregos e, ainda assim, por causa do computador, milhões e milhões de pessoas têm empregos", citou.

Bill Gates apontou que a relação da sociedade com o trabalho muda a cada geração e que, além do emprego, as pessoas podem usar seu tempo livre para outras ações positivas.

Em março deste ano, o bilionário disse em seu blog que o desenvolvimento da inteligência artificial (IA) é o avanço tecnológico mais importante em décadas e equiparou os recentes avanços à criação do microprocessador, do PC, da internet e do telefone celular.

"Isso mudará a maneira como as pessoas trabalham, aprendem, viajam, obtêm assistência médica e se comunicam umas com as outras", escreveu.

