3 mil marmitas veganas e meia tonelada de ração serão distribuídas a pessoas em situação de rua

No dia 30/01 é comemorado o Dia Mundial da Não-Violência e Cultura de Paz, e nesta data, em solidariedade ao Padre Júlio Lancellotti, a equipe do "Movimentos Veganos e Animalistas" vai distribuir cerca de 3 mil marmitas veganas e meia tonelada de ração em 13 cidades, de nove estados.

Campo Grande vai participar da ação no dia 30/01, nos arredores da antiga rodoviária, no centro da Capital, às 19h30. Serão distribuídas 100 marmitas e oito quilos de ração.

Para saber como contribuir, entre em contato com a coordenadora da ação, Yasmin Fróes, pelo telefone (67) 99902-5848.

Padre Júlio Lancellotti - ele vem sofrendo perseguição política por alimentar pessoas pobres e por isso será realizada essa ação simultânea em várias regiões do Brasil, distribuindo marmitas veganas para pessoas em situação de rua e ração para seus animais de estimação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também