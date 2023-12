3ª etapa do Laço Comprido tem início nesta sexta com premiações de até R$ 35 mil

A terceira etapa do Laço Comprido Acrissul será realizada de 8 a 10 de dezembro no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em parceria com o associado e organizador, Fábio Araújo. O evento terá entrada franca e deve acontecer das 7h às 22h, com muita música e diversão para toda família.

O circuito é tradicional e ocorre todos os anos na Cidade Morena, reunindo cultura, lazer e esporte em três dias de festa. A última edição totalizou mais de 300 competidores na arena. Para essa festa os competidores terão a oportunidade de disputar por premiações que chegam ao valor de R$ 35 mil reais.

O evento contará com espaço gastronômico, show carapé e estandes de venda de produtos que irá atender o público que passar pelo Parque de Exposições durantes os dias de torneio. O diferencial será um grupo de expositores regionais que estarão expondo queijos e diversos produtos.

O empresário Fábio Araújo convida as empresas do segmento do agronegócio que tenham interesse em expor seus produtos e sua marca para participar da próxima Copa de Laço Comprido Acrissul, com um espaço exclusivo de estandes para atender os empresários da capital e região de Mato Grosso do Sul.

Terceira etapa do Laço Comprido Acrissul:

Datas: sexta-feira (8), sábado (9) e domingo (10);

Horário: 7h às 22h (entrada gratuita);

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho.

