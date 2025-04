3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Inteligentes será em junho

O 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes, tem o objetivo fomentar o desenvolvimento dos municípios meio da transformação digital e da inovação na gestão pública e reunirá cerca de 300 participantes nos dias 26 e 27 de junho no Bioparque Pantanal em Campo Grande.

As inscrições são gratuitas e destinadas a servidores públicos, vereadores, representantes de entidades e universidades pela plataforma: https://www.sympla.com.br/rcd .

“O evento é essencial para impulsionar o desenvolvimento dos municípios sul-mato-grossenses por meio da transformação digital e da inovação, que já são realidades urgentes na gestão pública. É uma oportunidade para que servidores, instituições e universidades troquem experiências, se capacitem e contribuam com soluções que melhorem os serviços à população. A Agetec acredita que o futuro da administração pública passa, necessariamente, pela tecnologia e é com esse propósito que seguimos trabalhando”, destacou o diretor-presidente da Agetec, Leandro Basmage.

A última edição, realizada em 2024, reuniu cerca de 300 participantes, entre prefeitos, gestores e servidores municipais de mais de 50 Prefeituras do Estado. Para o diretor da RCD, José Marinho, o Congresso é um espaço fundamental para o compartilhamento de experiências e soluções digitais voltadas ao setor público. “O cenário atual exige que as Prefeituras estejam conectadas à inovação. O Congresso não apenas promove a troca de boas práticas entre os municípios, mas também apresenta ferramentas tecnológicas que já estão sendo utilizadas com sucesso em diversas localidades. É um ambiente de aprendizado e planejamento, essencial para quem quer fazer uma gestão eficiente e orientada por dados”, ressalta Marinho.

Durante o evento, os participantes poderão conhecer soluções desenvolvidas por empresas como eMaster, IGTECH, Printer do Brasil, Senfio, Portal de Compras Públicas e Gênesis Tecnologia, além de acompanhar casos de sucesso em cidades que adotaram políticas públicas digitais e inovadoras.

Prefeitos Inovadores

A Rede Cidade Digital realiza também a entrega do título de Prefeito Inovador 2025, reconhecimento concedido pela Rede Cidade Digital aos gestores que se destacam na utilização de tecnologias de forma estratégica para transformar a gestão e melhorar a vida da população.

Os municípios com iniciativas tecnológicas em andamento também podem concorrer ao título de Projeto Inovador 2025. As inscrições estão abertas e devem ser feitas até o dia 30 de maio, por meio do edital disponível no site oficial do evento.

O evento é promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), e com o apoio institucional da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

