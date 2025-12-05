3º Leilão 'Direito de Viver' arrecada recursos para Hospital de Amor e movimenta Campo Grande

O Hospital de Amor, com sede em Barretos, realizará no domingo, 14 de dezembro, em Campo Grande, a 3ª edição do Leilão Direito de Viver. O evento tem como objetivo arrecadar recursos que serão destinados ao tratamento de milhares de pessoas atendidas diariamente, sem nenhum custo, contra o câncer nas 41 unidades da instituição pelo país.

O coordenador do evento, Leandro Tenalia, destaca que toda essa estrutura de atendimentos é mantida com a ajuda de voluntários e que a realização desse evento vem somar forças a esse trabalho. "Venha fazer parte desta corrente do bem. Cada participação soma e faz a diferença na vida de quem mais precisa", convida.

O evento começa às 10h e segue durante todo o domingo, com almoço, leilão e shows de Alisson Lima, filho do cantor Chitãozinho, e da dupla Maria Cecília & Rodolfo, que iniciou a carreira em Campo Grande e alcançou fama nacional.

Serão leiloados animais de grande porte e prendas doadas por voluntários, como: uma camisa da Seleção Brasileira assinada por Ronaldo Fenômeno e chapéus autografados por Chitãozinho & Xororó e por Sorocaba.

O evento será no Terra Nova Eventos, localizado na MS-080, KM 2, área Rural. A expectativa é reunir cerca de 1,5 mil pessoas. O espaço contará com área kids e monitores. Quem quiser participar pode adquirir mesa com oito lugares pelo valor R$ 3 mil ou bistrô com quatro banquetas pelo valor de 1,6 mil. Um dos pontos de venda é o restaurante Vermelho Grill. A compra também pode ser feita pelo telefone (67) 9906-4059.

Evento reforça histórias de esperança

Entre as pacientes que venceram a batalha contra o câncer está Fátima Aparecida de Sousa, 62 anos, moradora da Capital. Ela conta que viu a sua vida mudar da noite para o dia ao descobrir um tumor na mama esquerda, que não havia aparecido oito meses antes em exame realizado fora do Hospital de Amor. "Descobri por acaso que estava com câncer, em 2023. Eu não tinha sintomas. Fui levar minha irmã para fazer um exame e a recepcionista perguntou se eu queria fazer também. Eu disse que já tinha feito há oito meses. Ela insistiu: 'Mas a senhora já fez conosco?'. Eu disse não e fiz o exame. Poucos dias depois, me chamaram para a biópsia. Deu carcinoma", relembra emocionada.

O impacto do diagnóstico mexeu com o emocional de Fátima, mas também teve alívio pelo acolhimento. O Hospital de Amor ofereceu a ela tratamento completo, rápido e totalmente gratuito. "Imediatamentee eles me encaminharam para Barretos e comecei o tratamento. Passei por consultas, cirurgia, radioterapia, tudo", reconhece.

Dona Fátima venceu o câncer e conta história de superação.

Para Fátima, o tratamento sem custos foi essencial. "Não sou aposentada. Se tivesse que pagar, eu ou minha família não teríamos condição nenhuma", finaliza.

