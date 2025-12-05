Menu
Menu Busca sexta, 05 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Geral

3º Leilão 'Direito de Viver' arrecada recursos para Hospital de Amor e movimenta Campo Grande

Ação acontece no domingo com almoço, leilão e shows de Maria Cecília e Rodolfo e Alisson Lima

05 dezembro 2025 - 10h01Redação    atualizado em 05/12/2025 às 10h06

O Hospital de Amor, com sede em Barretos, realizará no domingo, 14 de dezembro, em Campo Grande, a 3ª edição do Leilão Direito de Viver. O evento tem como objetivo arrecadar recursos que serão destinados ao tratamento de milhares de pessoas atendidas diariamente, sem nenhum custo, contra o câncer nas 41 unidades da instituição pelo país.

O coordenador do evento, Leandro Tenalia, destaca que toda essa estrutura de atendimentos é mantida com a ajuda de voluntários e que a realização desse evento vem somar forças a esse trabalho. "Venha fazer parte desta corrente do bem. Cada participação soma e faz a diferença na vida de quem mais precisa", convida.

O evento começa às 10h e segue durante todo o domingo, com almoço, leilão e shows de Alisson Lima, filho do cantor Chitãozinho, e da dupla Maria Cecília & Rodolfo, que iniciou a carreira em Campo Grande e alcançou fama nacional.

Serão leiloados animais de grande porte e prendas doadas por voluntários, como: uma camisa da Seleção Brasileira assinada por Ronaldo Fenômeno e chapéus autografados por Chitãozinho & Xororó e por Sorocaba.

O evento será no Terra Nova Eventos, localizado na MS-080, KM 2, área Rural. A expectativa é reunir cerca de 1,5 mil pessoas. O espaço contará com área kids e monitores. Quem quiser participar pode adquirir mesa com oito lugares pelo valor R$ 3 mil ou bistrô com quatro banquetas pelo valor de 1,6 mil.  Um dos pontos de venda é o restaurante Vermelho Grill. A compra também pode ser feita pelo telefone (67) 9906-4059.

Evento reforça histórias de esperança

Entre as pacientes que venceram a batalha contra o câncer está Fátima Aparecida de Sousa, 62 anos, moradora da Capital. Ela conta que viu a sua vida mudar da noite para o dia ao descobrir um tumor na mama esquerda, que não havia aparecido oito meses antes em exame realizado fora do Hospital de Amor. "Descobri por acaso que estava com câncer, em 2023. Eu não tinha sintomas. Fui levar minha irmã para fazer um exame e a recepcionista perguntou se eu queria fazer também. Eu disse que já tinha feito há oito meses. Ela insistiu: 'Mas a senhora já fez conosco?'. Eu disse não e fiz o exame. Poucos dias depois, me chamaram para a biópsia. Deu carcinoma", relembra emocionada.

O impacto do diagnóstico mexeu com o emocional de Fátima, mas também teve alívio pelo acolhimento. O Hospital de Amor ofereceu a ela tratamento completo, rápido e totalmente gratuito. "Imediatamentee eles me encaminharam para Barretos e comecei o tratamento. Passei por consultas, cirurgia, radioterapia, tudo", reconhece. 

Dona Fátima venceu o câncer e conta história de superação.

Para Fátima, o tratamento sem custos foi essencial. "Não sou aposentada. Se tivesse que pagar, eu ou minha família não teríamos condição nenhuma", finaliza.

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Letícia foi atingida pelo ônibus a caminho da universidade
Justiça
TJMS nega liminar para soltura de motorista que atropelou e matou jovem em Coxim
Advogados devem peticionar novos processos previdenciários pelo eproc em 10 cidades de MS
Justiça
Advogados devem peticionar novos processos previdenciários pelo eproc em 10 cidades de MS
Adriane Lopes -
Saúde
Adriane tenta suspender promoção de médicos alegando crise, mas desembargador nega
Filho e pai -
Justiça
Justiça absolve acusado de matar o pai a facadas e aplica internação por tempo indeterminado
MS aprova lei que exige comunicação prévia sobre corte e ligação de serviços públicos
Geral
MS aprova lei que exige comunicação prévia sobre corte e ligação de serviços públicos
A prisão foi efetuada pela Força Tática da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Foragidos da Justiça, envolvidos em roubo, são capturados pela PM na região norte
Águas Guariroba conquista o Prêmio Quíron Rubi no "Oscar do Saneamento"
Geral
Águas Guariroba conquista o Prêmio Quíron Rubi no "Oscar do Saneamento"
Droga apreendida e dinheiro -
Polícia
Força Tática prende traficante ligado à boca do "Escamoso" na região norte de Campo Grande
OAB/MS tem liminar suspensa pela Justiça Federal no caso do golpe do falso advogado
Justiça
OAB/MS tem liminar suspensa pela Justiça Federal no caso do golpe do falso advogado
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 05/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 05/12/2025

Mais Lidas

Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Câmera flagrou um dos assaltos -
Polícia
VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande
Picape capotou após colisão
Trânsito
Motorista de picape morre em acidente entre Amambai e Ponta Porã