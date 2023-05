407 assistentes educacionais inclusivos e 45 merendeiros são convocados na Capital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Semed (Secretaria Municipal de Educação), convocou nesta segunda-feira (8), mais 407 assistentes educacionais inclusivos e 45 merendeiros que vão atuar nas escolas municipais da Capital.

Conforme a publicação no Diogrande, os convocados devem comparecer na Secretaria, no dia 11 de maio, às 8h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, na Vila Margarida, para receber orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Também tem convocação dos assistentes às 13h30 no dia 11.

Com relação aos merendeiros, são 45 convocados que devem se apresentar no dia 10 de maio, às 13h30, também no Espaço de Formação na Semed. Eles vão receber orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

As convocações podem ser conferidas a partir da página 5 do Diogrande desta segunda-feira.

