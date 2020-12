99 POP bloqueia motorista que chamou passageira de ‘macaca’ em Campo Grande

O motorista de aplicativo Leoclaudio Caciano, acusado de praticar racismo contra Eduarda Vieira, 22 anos, foi bloqueado da 99 POP, onde estava trabalhando quando o crime aconteceu na última quarta-feira (2), em Campo Grande.

A jovem relatou todo o ocorrido ao JD1 Notícias e também procurou a polícia para registrar ocorrência contra o motorista que a chamou de “macaca” por causa de R$ 0,30 que faltava para pagar a corrida. Eduarda contou que Leoclaudio a tratou com grosseria a chamando ainda de “sua preta e burra” antes de a mandar descer do carro.

Todo o acontecido foi relatado à polícia e também à 99 POP, pela vítima. O JD1 Notícias solicitou posicionamento da empresa que encaminhou a seguinte nota:

"A 99 lamenta profundamente a grave denúncia feita pela passageira Eduarda Vieira. Assim que tomamos conhecimento, bloqueamos o motorista e mobilizamos uma equipe para oferecer apoio à Eduarda. A empresa reitera que repudia o ato e afirma ter uma política de tolerância zero para qualquer tipo de discriminação.

Em seus Termos de Uso, a 99 esclarece ainda que todos os motoristas parceiros devem tratar passageiros com boa fé, profissionalismo e respeito. Em comportamentos como esse, que vão contra os Termos de Uso do app, o motorista é bloqueado da plataforma.

Por isso, investe continuamente em educação para prevenir esse tipo de situação. A 99 realiza periodicamente campanhas educativas para orientar motoristas parceiros a terem uma postura de respeito e gentileza com todos. Além disso, disponibiliza uma plataforma digital de cursos para 100% dos motoristas com foco em diversidade e cidadania sobre o combate à atitudes discriminatórias, incluindo racismo, que pode ser acessado pelo celular do condutor."

Deixe seu Comentário

Leia Também