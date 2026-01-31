Menu
A 'fézinha' ta em dia? Mega-Sena sorteia R$ 115 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até às 20h, horário de Brasília

31 janeiro 2026 - 11h08Taynara Menezes, com Agência Brasil
Bilhete da Mega-Sena em Casa lotéricaBilhete da Mega-Sena em Casa lotérica   (Foto: Marcelo Casal Jr. Agência Brasil)

As seis dezenas do concurso 2.967 da Mega-Sena serão sorteadas neste sábado (31), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 115 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de sábado (31), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

