A recuperação de Jota Abussafi

Quase cinco meses após internação em razão de um acidente vascular cerebral hemorrágico, Jota Abussafi, apresentador do programa "Jota & Amigos", recebeu alta hospitalar.

A notícia foi divulgada por Karina Abussafi e compartilhada nas redes sociais de Ricardo Ayache, presidente da Cassems, hospital onde Jota ficou internado por 131 dias. "Mais de quatro meses depois de muita luta e sofrimento, a tão esperada alta hospitalar! Faltam palavras para expressar a nossa gratidão", escreveu Karina.

Jota passou semanas internado na UTI respirando com ajuda de aparelhos na Cassems. "Acredito que as pessoas não têm completa noção do grau de excelência desse Hospital, porque eu só constatei isso quando infelizmente precisei. Começando pelo humano: enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, recepção e segurança do hospital, médicos, psicologos, nutricionistas, a todos nosso agradecimento especial. Depois, pela parte material: instalações, equipamentos, materiais, tudo do melhor". concluiu.

O apresentador se recupera de um AVC sofrido em setembro e agora deve finalizar a recuperação em casa, com a família.

