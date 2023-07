A Resposta Parte II: Deive Leonardo traz turnê para Campo Grande

O Ginásio do Guanandizão, receberá através da Sparta Produções, o escritor e evangelista Deive Leonardo no sábado, dia 19 de agosto com a tour "A Resposta – Parte II" depois do sucesso mundial de “O Melhor Dia da Minha Vida”.

Deive agora convida o público a viver uma nova vivência com Deus. O espetáculo promete uma experiência única e emocionante, do começo até o fim. Nas redes sociais Deive tem mais de 14 milhões de seguidores. Em seu canal no YouTube, o número de inscritos ultrapassa a marca dos 8 milhões, gerando um engajamento de quase meio bilhão de visualizações.

O evangelista é autor dos livros "O Deus que me faz chorar"; "Ser Diferente #Partiu” e "O amor mais louco da história", “Coragem para recomeçar”, “Final da Tempestade” e “Devocional alegria do amanhecer”. Apesar de ter nascido em um lar cristão, somente aos 19 anos, após um encontro especial com Deus, passou a se dedicar a ser um agente de transformação na vida das pessoas.

Compre os ingressos e veja o mapa dos assentos pelo site ingressodigital.com.

SERVIÇO:

Ginásio Guanandizão -19 de Agosto - Sábado – 19h Deive Leonardo – Tour "A Resposta – Parte II"

Setor Ouro

Inteira: R$ 280,00

Meia Social + 1 kg de alimento não perecível: R$ 160,00

Meia-Entrada: R$ 140,00

Setor Prata

Inteira: R$ 200,00

Meia Social + 1 kg de alimento não perecível: R$ 120,00

Meia-Entrada: R$ 100,00 Cadeira

Central Vermelha

Inteira: R$ 140,00

Meia Social + 1 kg de alimento não perecível: R$ 90,00

Meia-Entrada: R$ 70,00

Cadeira Lateral Verde

Inteira: R$ 120,00

Meia Social + 1 kg de alimento não perecível: R$ 80,00

Meia-Entrada: R$ 60,00

Cadeira Lateral Azul

Inteira: R$ 120,00

Meia Social + 1 kg de alimento não perecível: R$ 80,00 Meia-Entrada: R$ 60,00

Arquibancada

Inteira: R$ 80,00

Meia Social + 1 kg de alimento não perecível: R$ 60,00

Meia-Entrada: R$ 40,00

Informações: Whatsapp (67) 98182-2227

