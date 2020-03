AACC conta com doaÃ§Ãµes para manter atendimento durante a quarentena

Associação das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS) suspendeu os serviço de atendimento ao público como medida para conter o avanço da Covid-19 e atendendo a medidas de prevenção tomadas como cuidado com seus assistidos e colabores.

Dessa maneira, as visitas à Casa de Apoio e as entrevistas com voluntários foram suspensas por tempo indeterminado. Seguindo essa lógica, a recepção, o Bazar, o Brechó e a Lanchonete da instituição tiveram seus atendimentos paralisados. Essa medida, no entanto, faz com que a arrecadação da instituição diminua, colocando em risco o funcionamento da AACC/MS que só em 2019 atendeu 667 crianças e adolescentes com câncer de todo o estado de Mato Grosso do Sul, além de ter servido mais de 31 mil refeições e oferecido mais de 22 mil atendimentos multiprofissionais, entre enfermagem, nutrição, atividades lúdico-pedagógicas, psicologia e outros.

Como medida de reverter a situação, a instituição lançou a campanha #EuAjudoSemSairDeCasa, que incentiva à sociedade sul-mato-grossense a fazer doações sem precisar dirigir-se a nenhum local para isso, seguindo as recomendações para ficar em casa e, assim, diminuirmos o raio de ação do Covid-19.

A campanha pede que os doadores façam o depósito de qualquer quantia na conta bancária da AACC/MS: Banco do Brasil, Agência: 4211-0, Conta Corrente: 1968-2, CNPJ: 02.502.223/0001-82.

Toda renda arrecadada é utilizada para a manutenção da Casa de Apoio da AACC/MS que, mensalmente tem despesas básicas como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal e ainda toda a assistência aos beneficiários.

