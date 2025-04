AACC convida contribuintes a fazer doações através do Imposto de Renda

O ato de declarar o Imposto de Renda pode ir muito além de uma obrigação anual com a campanha “Seu imposto de renda faz o jogo virar”. A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) convida a população a destinar até 3% do imposto devido para ajudar no tratamento de crianças e adolescentes com câncer atendidos pela instituição.

A iniciativa é uma opção para quem declara como pessoa física no modelo completo e não implica em qualquer custo extra ao contribuinte. O valor pode ser abatido diretamente do imposto a pagar ou somado à restituição, com correção pela taxa Selic. A destinação é feita por meio do Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente de Campo Grande, parceiro da ação.

Desde 1998, a AACC/MS oferece suporte integral a pacientes infantojuvenis com câncer em todo o estado, e a contribuição via Imposto de Renda representa um reforço essencial para manter e ampliar esse trabalho. Somente em 2024, a entidade atendeu 317 pacientes e suas famílias, serviu mais de 30 mil refeições e realizou mais de 16 mil atendimentos multiprofissionais entre a Casa de Apoio e o Centro de Tratamento Onco Hematológico Infantil (CETOHI).

Como fazer a destinação

Para destinar, o contribuinte deve optar pela opção “Doações Diretamente na Declaração – Estatuto da Criança e do Adolescente – Fundo Municipal” e selecionar o município de Campo Grande/MS. Mas atenção: para garantir que 80% do valor destinado chegue diretamente à AACC/MS, é necessário entrar em contato com a instituição e enviar a documentação complementar.

“Se o processo for feito apenas pelo sistema da Receita, a doação será rateada entre diversas instituições. Ao nos procurar diretamente, conseguimos garantir uma destinação mais robusta, beneficiando ainda mais as crianças que atendemos”, explica Regina.

O prazo para realizar a destinação vai até 30 de maio de 2025, mas a AACC/MS orienta que o pagamento da guia (DARF) seja feito com alguns dias de antecedência para garantir o reconhecimento bancário do valor.

